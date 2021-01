Sboarina: «Addio 2020, non ti dimenticheremo. Ma Verona è forte e insieme ce la faremo»

Dalla piazza Bra gremita di persone per festeggiare l'arrivo del 2020 all'Arena completamente vuota. Dal tornado sopra il Bentegodi al saluto alle bare dei veronesi morti per Covid-19. Dalla riapertura delle scuole all'addio al senatore Stefano Bertacco. Dal neonato abbandonato, e coccolato dalle braccia di un poliziotto, alla stella cometa nella Bra semi deserta. «Un anno che non dimenticheremo». Scrive così il sindaco di Verona Federico Sboarina, facendo gli auguri ai concittadini.

Dura prova. «Il 2020 ci ha messo a dura prova. È stato un anno difficile, il più brutto che Verona abbia vissuto dal Dopoguerra per colpa della pandemia. È stato un anno di emozioni profonde e decisioni forti. Ma se guardo indietro, so che è stato fatto tutto ciò che era necessario per difendere la nostra comunità e non lasciare nessuno da solo», scrive.

Verona ce la farà. «Emozioni che sono rimaste impresse in tante immagini che ognuno di noi porterà per sempre con sé. Se guardo indietro, mi sembra che sia passato un secolo e non solo 12 mesi da piazza Bra piena per il Capodanno. La nostra vita è cambiata, ma Verona è forte e ce la faremo anche stavolta, trasformeremo l’anno che sta per iniziare nel nuovo Rinascimento cittadino. Abbiamo la forza, la capacità e il dinamismo per far ripartire l’economia, aiutare le famiglie in difficoltà e farci trovare pronti non appena si potrà tornare a circolare».

Non manca il ricordo al senatore e amico Stefano Bertacco. «Mi è mancato e mi manca l’amico, la persona che più di ogni altra sapeva ascoltare e capire. A lui dedico i bei risultati che abbiamo raggiunto nelle classifiche nazionali di Italia Oggi e Sole 24 Ore. La buona qualità della vita della città che lui amava è sempre stato il suo obiettivo di amministratore» .

L'augurio. «A ogni famiglia e a ogni veronese, dal profondo del mio cuore auguro un sereno anno nuovo. Abbiamo fatto molto fin qui tutti insieme, il futuro non ci spaventa e lo stiamo già affrontando. #insiemesipuò».