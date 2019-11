Sta per iniziare la maratona del cuore «V.V.B. per la vita», l’iniziativa voluta dalle tre testate del Gruppo Athesis, L’Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi, per dare sostegno a cinque associazioni impegnate nel settore sociale e socio-sanitario.

La gara del bene partirà ufficialmente domani, 25 novembre e durerà per due settimane, fino a domenica 8 dicembre, durante le quali i lettori dei quotidiani e i telespettatori di TeleArena potranno donare offerte a favore di queste associazioni. Quest’anno c’è un valore aggiunto in questa iniziativa che si rivolge alla generosità di tanti lettori e telespettatori. Le quattro associazioni veronesi selezionate per la maratona 2019 hanno tutte il marchio Merita Fiducia del Centro servizi per il volontariato di Verona, un bollino di qualità che viene dato a quei sodalizi che rispettano una serie di indicazioni ben chiare circa il sistema di raccolta fondi e l’utilizzo trasparente a favore degli obiettivi che si prefiggono, a garanzia di quanti concorrono a finanziare le loro attività.

Requisiti di chiarezza di cui si fregia anche la quinta realtà scelta in questa maratona targata «V.V.B.», l’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che finanzia importantissimi progetti di ricerca, tra cui alcuni anche a Verona, che in qualità di Fondazione garantisce per statuto la totale trasparenza nell’utilizzo dei fondi che raccoglie. Le associazioni veronesi protagoniste della gara di solidarietà di quest’anno, oltre ad Airc, sono Alzheimer Italia – Verona Onlus, Amici senza barriere – Daniela Zamboni Onlus, Famiglie per l’accoglienza e Sinergia onlus.

Il marchio Merita Fiducia è uno dei fiori all’occhiello del Centro Servizi per il Volontariato di Verona. Si tratta di un marchio etico per le organizzazioni di volontariato veronesi, ideato dal Csv esattamente 10 anni fa e da allora continuamente promosso nel mondo delle associazioni di volontariato, basato su sistema valutativo biennale, impostato su modelli internazionali e su quello dell’Istituto Italiano della Donazione di Milano e disponibile in due versioni: base e plus. La trasparenza è un aspetto sempre più decisivo in ciascuna donazione, non solo a parole ma dimostrabile, dati alla mano, attraverso il Bilancio sociale consolidato che riporta la sommatoria dei bilanci di tutte le 33 associazioni certificate dal marchio etico Merita Fiducia. Nel 2018, queste associazioni trasparenti sono state in grado di attrarre proventi per 4.445.000 euro di cui 1.808.000 euro da privati (donazioni, raccolte fondi, 5xmille, contributi) e circa tre milioni da convenzioni con enti pubblici che equivalgono alle attività svolte da associazioni di primo soccorso e pronto intervento che complessivamente hanno in atto nove convenzioni, 38 mezzi circolanti, e circa 17mila servizi annui effettuati in ambiti diversi. Il mondo delle associazioni con il marchio Merita Fiducia è stato in grado di muovere circa cinquemila soci di cui oltre duemila volontari costantemente attivi (al 51 per cento uomini) che hanno erogato oltre 400mila ore di volontariato, a fronte di 49 dipendenti che hanno lavorato per 73mila ore. •