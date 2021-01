Rinviato lo stop ai diesel Euro4. il sindaco: «Accolta la nostra richiesta»

Il Ministro dell’Ambiente ha accolto la richiesta di proroga per l’entrata in vigore dello stop ai veicoli Euro 4 diesel, avanzata nei giorni scorsi dai presidenti delle Regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto).

Si tratta di una misura temporanea, ed è la terza proroga dal primo ottobre. Già a fine agosto 2020, dopo le richieste mosse dagli assessori dei capoluoghi veneti, il tavolo del Bacino Padano aveva rinviato al 1 gennaio 2021 il blocco. Scadenza rinviata poi fino al 10 gennaio. Le amministrazioni locali avevano chiesto il rinvio fino al 31 marzo.

«In questo momento di crisi ed emergenza sanitaria le priorità delle famiglie sono altre, la salute, il lavoro e la situazione economica, non certo il dover pensare a sostituire l’auto - spiega il sindaco Federico Sboarina - È da agosto che ci battiamo a tutti i livelli istituzionali per rinviare il blocco degli euro 4 diesel. Continuiamo a farlo, interpellando il Governo, perché data l’emergenza creata dalla pandemia è inaccettabile chiedere un altro sacrificio ai cittadini. Ci sono tutte le motivazioni emergenziali per far slittare il blocco, inoltre i livelli di pm10 registrati in città da ottobre ad oggi sono nella norma».