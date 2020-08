Prosegue l’attività di screening per il coronavirus dell’Ulss 9 Scaligera per i viaggiatori provenienti da Croazia, Spagna, Malta e Grecia: nelle ultime 24 ore sono stati effettuati ulteriori 370 tamponi, portando a quota 3067 il totale da Ferragosto.

Delle persone che si sono sottoposte al tampone, 1074 sono rientrate dalla Croazia (35%), 806 dalla Grecia (26,3%), 39 da Malta (1,3%), 1023 dalla Spagna (33,3%) e 125 da altri Paesi esteri (4,1%).

Procede a pieno regime anche l’attività dei laboratori dell’Ulss 9, che hanno finora refertato 2426 tamponi (79,1%). I casi positivi finora riscontrati sono 11 (0,3%): 5 di rientro dalla Croazia, 3 da Malta e 3 dalla Spagna.

I punti per l’effettuazione dei tamponi sono attivi all’Ospedale di Borgo Trento (Padiglione 21), al Distretto di Via Campania, al Centro Polifunzionale di Bussolengo (via Carlo Alberto Dalla Chiesa), presso gli ospedali Fracastoro di San Bonifacio e Mater Salutis di Legnago, e all’aeroporto Catullo di Villafranca. Gli ambulatori, con orario 7-13, sono ad accesso diretto e non è necessaria la prenotazione.

Si ricorda che chi arriva dai Paesi in oggetto è tenuto a comunicarlo all’Ulss 9 compilando il modulo online disponibile sul sito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (https://sisp.aulss9.veneto.it/Ingresso-in-Italia-da-Paesi-UE-e-Schengen) e a rispettare l’isolamento fiduciario fino alla comunicazione dell’esito del tampone da parte del Dipartimento di Prevenzione. Per i residenti in Veneto, l’esito può essere comunicato anche dal Medico di Medicina generale.

Per informazioni, è attivo il numero verde 800 93 66 66 (dal lunedì al venerdì 9-16 e sabato ore 9-13), oppure 0039 045 8073393 per chi chiama dall’estero (dal lunedì al venerdì 9-16); email: rientro@aulss9.veneto.it.