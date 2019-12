Come ogni giorno, la signora Ivana Allìa va a comprare L’Arena. Appena a casa, dà una prima scorsa alle notizie. E la sua attenzione viene immediatamente catturata da un articolo. O meglio, dalla foto a corredo dell’articolo. Si tratta di un’immagine d’epoca, in bianco e nero che ritrae un gruppo di soldati italiani in Libia, all’inizio della seconda guerra mondiale. La signora Ivana guarda e riguarda la foto, mentre il suo stupore cresce; osserva sotto la luce, più da vicino. E alla fine ne è proprio sicura. L’ultimo militare sulla destra è suo padre: Giovanni Allìa, classe 1911, siciliano di nascita ma veronese d’adozione, mancato nel 2012 alla veneranda età di 101 anni. Nello scatto africano, pubblicato sul giornale, non era ancora trentenne.

Ma come c’è finito fra le colonne de L’Arena, Giovanni, che in seguito, nella sua lunga vita, ha costruito strade e ponti dalle Dolomiti all’Africa? Casualmente. In realtà, quell’articolo era riferito a Dino Ballarini di Borgo Venezia: cent’anni festeggiati lo scorso ottobre, pure lui giovane soldato in Libia che, poco dopo aver posato in quella foto (è il ragazzo al centro con la mano tra i capelli), venne catturato dagli inglesi e spedito via mare in una colonia in India, dove rimase prigioniero fino alla fine della guerra. Giovanni e Dino si erano dunque conosciuti sotto le armi. Ma poi le vicende della vita li avevano fatti perdere di vista nonostante abitassero nella stessa città. Il «ricongiungimento» è avvenuto postumo, tramite i loro discendenti.

Leggendo con attenzione l’articolo (pubblicato il 12 ottobre 2019), Ivana, unica figlia di Giovanni, ha infatti appreso che Marco Ballarini, unico figlio di Dino, lavora come dentista in Borgo Trento. Si è dunque recata nel suo studio in via IV Novembre, stringendo fra le mani alcune vecchie foto che la ritraggono bimba in braccio al padre. «Marco, al quale ho raccontato tutta la storia, è stato di una gentilezza squisita. Ci siamo rincontrati a casa sua, e ho avuto modo di mostrare le mie foto di famiglia anche al signor Dino», spiega ora Ivana, che aggiunge: «Mio padre, all’epoca di quell’immagine, era già in Libia da sette-otto anni, perché dirigeva i lavori del Genio militare per la costruzione di diverse infrastrutture, fra cui la strada fra Tripoli e l’oasi di Ghadames, tuttora esistente. Lui amava molto la Libia e la sua gente, e ne conservava molti ricordi. Se avesse potuto, sarebbe rimasto un po’ di più». Invece le vicende di guerra non hanno concesso una lunga permanenza. Agli albori del conflitto, Giovanni era tornato in licenza in Sicilia per sposare Marianna, la sua fidanzata storica, e portarla insieme a lui in terra africana.

«A Tripoli mia madre rimase incinta di me», racconta Ivana. «Ma improvvisamente, una sera del 1940, arrivò l’ordine perentorio di rimpatriare in fretta e furia le mogli degli ufficiali per motivi di sicurezza. Gli sviluppi bellici le mettevano troppo a rischio. Mia mamma raccontava che dovette imbarcarsi così com’era, senza nemmeno sparecchiare la tavola. La mia nascita avvenne in Sicilia, a casa dei nonni, e mio padre mi vide per la prima volta quando avevo tre-quattro mesi». Giovanni, inviato quindi definitivamente in servizio a Verona, dove si stabilì in via Albere, «ha poi sempre lavorato molto alla realizzazione di grandi opere pubbliche, sempre per il Genio militare, di cui è diventato comandante, con responsabilità per vent’anni sul deposito di materiali di Peschiera. Non ha più avuto occasione di ritornare in Libia».

Ma pure questo «debito» di memoria è stato assolto da Ivana, che, ormai sposata a Sergio, mamma di due figlie, e nonna di quattro nipoti, ha voluto ritornare a Tripoli qualche anno fa. Fare il viaggio che Giovanni non aveva potuto compiere: «Ho rintracciato il quartiere in cui i miei genitori avevano abitato, dove i vecchi sanno ancora parlare l’italiano. Ho percorso la strada costruita da papà verso la bella oasi di Ghadames. È stata un’emozione fortissima. Rinnovata una seconda volta grazie alla foto su L’Arena». •

Lorenza Costantino