Tra gli argomenti dell'Arena di domani anticipati da Maria Vittoria Adami, i casi dei ricchi che pagano poche decine di euro di affitto per le case popolari; nuove norme e nuovi codici nei pronto soccorso; il teremoto con epicentro in Vallarsa in Trentino sentito anche in Lessinia; le ultime novità del calcio mercato di Hellas e Chievo e il quadrangolare che impegna la nazionale di basket all'Agsm Forum. Infine, per gli spettacoli la prima di Tosca in Arena e le anticipazioni da Belgrado del balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev con Sergei Polunin che andrà il scena in Arena il 26 agosto.