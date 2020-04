«E adeso un augurio col còr: tegnì duro, se vedemo apena che se pol». Si conclude coì la lunga poesia dal titolo "Me manca" che il piccolo Riccardo, 8 anni di Verona, ha inviato al presidente della Regione Veneto.

Il piccolo recita in dialetto l'elenco in rima di tutte le cose che gli mancano, dall'appello in classe, ai giochi con gli amici e conclude sicuro che da questa emergenza coronavirus ne usciremo tutti migliori.

Zaia è stato subito conquistato dal piglio del bimbo e ha deciso di condividere sulla sua pagina Facebook il video con la poesia aggiungendo: «Grazie Riccardo, lavoriamo perché tutte queste persone e cose non ti manchino più, ma si torni presto ad incontrarci!»