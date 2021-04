«Riaperture, si poteva fare meglio»

L’arrivo dei vaccini e con l’ipotesi, o meglio la speranza di chiudere anche la fascia degli over 60 entro l’estate. Ma anche i tanti dubbi sulle modalità per le riaperture definite dal governo, a partire da palestre, piscine e parchi divertimento, fino ai timori per la perdita di turisti stranieri nel Veneto. È l’estrema sintesi dei temi toccati dal presidente regionale Luca Zaia nel punto stampa di ieri a Marghera in cui ha affrontato tutti gli aspetti ancora poco chiari del nuovo decreto legge sul Covid quando ancora doveva essere approvato. «Non si capisce perché alcune attività ripartano e altre invece devono attendere ancora», le parole del governatore veneto quando ancora era in attesa delle decisioni definitive del consiglio dei ministri che sono arrivate in serata. «La maggior parte delle attività oggi è aperta, il contesto è diverso da un anno fa, oggi le strade sono piene, ma è difficile spiegare che si può giocare a calcetto all'aperto ma le palestre aprono il 1 giugno, come è difficile dire che si può mangiare all'aperto in una primavera così fredda e ancora è difficile dire che in zona gialla si può andare al ristorante solo fino alle 18. È iniziata la fase di convivenza con il virus, stiamo galoppando con i vaccini, non si può continuare solo con le restrizioni», ha continuato Zaia. OVER 60 ENTRO L’ESTATE. E proprio sui vaccini si gioca una partita importante, anche se non proprio come auspica il presidente regionale, con una tabella di marcia che pare ancora in ritardo. «Dalla prossima settimana ne avremmo 50mila in più e saliremo a 200mila a settimana, un numero che ci consentirà di immunizzare entro l’estate anche gli over 60. E potrebbe essere ancora di più, sono convinto che partiremo già con i cinquantenni. Il coprifuoco? Si potrebbe toglierlo o innalzarlo alle 23, spero che il presidente Draghi ci pensi», diceva Zaia prima dell’ufficialità del nuovo decreto. «È persona di buon senso, spero che saprà ascoltare queste osservazioni che i colleghi presidenti fanno assieme a me, ho l'impressione che finora ci sia stato impegno, ma che si possa fare di più. Si è parlato del Green Pass, ma se significa essere tamponati, bisogna che il servizio pubblico garantisca tamponi gratis per tutti, non solo per chi può pagarlo». E invece proprio sul coprifuoco c’è stata la divergenza tra la Lega e il governo: il consiglio dei ministri ha confermato l’orario delle 22 e il partito di Salvini si è astenuto. Il limite alle 22 resterà in vigore fino al primo giugno, poi dipenderà dall'andamento della pandemia. Lo stesso giorno dovrebbe essere dato l’ok anche all'accesso al chiuso nei ristoranti, ma riguardo a queste date nel decreto non sono previste date di scadenze del coprifuoco. Luca Zaia è in disaccordo anche sulla questione delle quarantene per quei turisti stranieri che sono già vaccinati e vengono a fare le vacanze in Italia. RISCHIO TURISMO. «Sul tema del turismo bisogna rivedere da subito il tema delle quarantene, se un turista viene dagli Usa», ha detto Zaia al mattino, «è già vaccinato e non serve la quarantena. Rischiamo di perdere moltissimi clienti. Dobbiamo chiedere che si faccia chiarezza, è inutile fare una riflessione sulle quarantene a luglio. Il 68 per cento dei nostri turisti sono stranieri, non vengono certo per un weekend e la programmazione è importante». Il consiglio dei ministri ha confermato lo spostamento libero tra regioni di fascia gialla, mentre per passare tra regioni in fascia arancione e rossa per motivi di turismo servirà la certificazione verde che comprova l’avvenuta vaccinazione, la negatività al tampone e la guarigione da Covid- 19. Rimane centrale anche il tema della scuola, su cui il governo ha modificato il provvedimento sulle riaperture diminuendo le presenze in classe. «Sulla scuola il governo ha dimostrato capacità di ascolto, dimostrando che non era vera la leggenda metropolitana che qualcuno voleva far credere, che se non ci sono gli autobus è perché noi non ci siamo preparati, i bus non ci sono, punto. Per me il Veneto può sostenere fino al 60 per cento in presenza». •