C'è anche Verona tra le province coinvolte nel presunto giro di mazzette per «comprare» le revisioni dei camion alla Motorizzazione di Ferrara.

È quanto emerso dall’indagini dell’operazione Ghost Inspections che, oltre a sette misure di custodia cautelare, hanno portato al sequestro delle carte di circolazione di oltre 350 automezzi, più quelle di altri 270 ritenuti irregolari e attualmente in giro per l’Italia. I provvedimenti sono eseguiti da Polizia Stradale e Guardia di Finanza di Ferrara, su disposizione della Procura.

Tutti questi veicoli saranno sottoposti a revisione straordinaria. Camion e libretti sequestrati sono riferibili infatti ad oltre 30 province: Ascoli Piceno, Benevento, Bologna, Brescia, Caserta, Cremona, Cosenza, Catania, Forlì-Cesena, Foggia, Firenze, Isernia, Crotone, Messina, Milano, Mantova, Modena, Massa Carrara, Napoli, Novara, Piacenza, Padova, Pisa, Parma, Pavia, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rimini, Rovigo, Salerno, Siena e Verona.

Sono 7 le ordinanze di custodia cautelare (3 in carcere e 4 ai domiciliari) eseguite nei confronti di 2 dipendenti della Motorizzazione Civile e 5 imprenditori per i reati di corruzione, falso e abuso di ufficio, in cambio di «mazzette», eseguivano false revisioni di mezzi pesanti. Complessivamente sono 216 le persone indagate per i reati di corruzione, falso e abuso di ufficio. L´indagine, condotta dagli agenti della Polizia Stradale di Ferrara e dai militari della Compagnia Guardia di Finanza della città estense, ha rilevato l’esistenza di un disegno criminoso in atto da anni finalizzato a garantire, dietro pagamento di somme denaro (fino a 350 euro per pratica) a favore di funzionari pubblici, il buon esito delle procedure di revisione di autocarri e rimorchi che, in condizioni normali, non avrebbero mai potuto superare le verifiche annuali obbligatorie perché privi dei requisiti tecnici richiesti. A fungere da intermediario tra gli attori era il titolare di un’agenzia di pratiche d’auto di Ferrara.

Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle immagini delle telecamere presso la sede della Motorizzazione Civile è stato possibile verificare che le anomalie riscontrate erano il frutto di un congeniato sistema illecito, basato, come detto, sulla corruzione di funzionari e imprenditori per facilitare i collaudi e le revisioni. Le numerose registrazioni acquisite agli atti delle indagini, hanno immortalato il profitto del reato, ovvero il denaro nascosto all´interno dei documenti o delle classiche «bustarelle».