A Verona si sta bene, ma non così bene come l’anno scorso e come l’anno prima. Nella classifica di ItaliaOggi e università La Sapienza (in collaborazione con Cattolica Assicurazioni) sulla qualità della vita in Italia, la provincia scaligera ha perso posizioni rispetto al 2018 passando dal quattordicesimo posto all’attuale ventitreesimo.

E' Trento la città italiana che si classifica prima nel 2019 mentre Verona perde ben nove punti. In Veneto è dietro sia a Vicenza che a Padova, oltre che a Belluno e Treviso. All'ultimo posto c'è Agrigento.

Anche in questa indagine emerge chiaro un dato: nelle province di piccole e medie dimensioni si vive meglio che nelle metropoli.