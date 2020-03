Solo saliti a 223 (aggiornamento ore 12 del 1 marzo) in Veneto i casi positivi al coronavirus. 27 in più del report precedente: due nuovi casi sono a Verona. Lo rende noto la Regione. Di questi, 87 appartengono al focolaio di contagio di Vò, 42 a Treviso, 19 a Venezia, 12 a Limena, 5 a Mirano, 3 a Vicenza, 5 a Padova, 2 a Verona, e uno che il bollettino definisce «attribuito a Codogno». Per 47 casi è ancora in corso l’assegnazione epidemiologica ad un cluster specifico. I ricoverati complessivi sono 59, di cui 12 in terapia intensiva.

Si tratta, appunto, di due positività registrate solo oggi: un caso asintomatico e un ricoverato in ospedale per accertamenti. Proprio ieri mattina, l'Ulss 9 aveva affermato che a Verona non erano stati ancora riscontrati casi. Sempre l'Ulss9, attraverso la propria pagina Facebook, ha questa mattina smentito la notizia pubblicata da una testata online di un caso di coronavirus a Soave

Intanto il sindaco di Verona Federico Sboarina, nel confermare il dato emanato dalla Regione, cerca di tranquillizzare la cittadinanza con un post sui social: «Invito i veronesi a mantenere le proprie abitudini, nel rispetto come hanno fatto finora delle misure igienico sanitarie. In ogni caso, Verona non si deve fermare. Pur seguendo le prossime prescrizioni che il Ministero comunicherà alle Regioni, dobbiamo continuare a vivere la nostra quotidianità».





Articolo in aggiornamento