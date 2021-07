Pride, Forza Nuova e Nabucco. In Bra sarà un «sabato caldo»

Piazze deserte e restrizioni anti-contagio sono ormai il ricordo di un passato che si spera non torni. E nel fine settimana, in città, ci sarà un'altra «prova generale» di ritorno alla normalità. La giornata più ad alta tensione sarà quella di sabato. In piazza Bra alle 16 tornerà infatti l'appuntamento con il «Verona Pride», promosso da Arcigay Milk Center, Sat Pink Verona e Padova, Circolo Pink Lgbtqi Verona, Udu Verona - Rete studenti medi Verona, Non Una di Meno Verona, Eimi collettivo universitario lgbtq+, BlackLivesMatter Rovigo, Afroverones.

A pochi passi, in piazza Pradaval, alle 15.30, si svolgerà una manifestazione «Per la libertà» di Forza Nuova, partito della destra radicale, allo scopo di «incoraggiare uomini, donne e famiglie a non accettare il ricatto e l'inganno dei vaccini e a ribellarsi ad ogni ipotesi di prossimi lockdown». Da parte sua, il Comitato Verona Pride 2021 ha provocatoriamente lanciato il «vaccino Giuliett* contro l'omo-bi-transfobia» scegliendo ironicamente cinque "testimonial": il sindaco Sboarina, il vescovo Zenti, il presidente della commissione Sicurezza Bacciga, il consigliere della Lega Zelger e Carla Padovani, ex consigliera del Pd passata al gruppo misto.

In Bra, inoltre, in serata sono attesi gli spettatori del Nabucco in Arena e la piazza dovrà essere allestita per le misure di sicurezza sanitaria e antiterrorismo. Nello stesso tempo gli operai saranno al lavoro per il montaggio del palco della Straverona che si corre domenica mattina.

Una concentrazione di attività, quindi, che sta creando non poche grattacapi organizzativi, dal momento che il Comitato Verona Pride chiede di poter utilizzare la piazza fino alle 21, tanto che sulle soluzioni da adottare si aprirà un tavolo di lavoro tra Comune e questura. Il fine settimana di fuoco si concluderà domenica alle 18.30 in piazza dei Signori con il sit-in delle Sentinelle in piedi per dire no al disegno di legge Zan sull'omolesbobitransfobia. Della questione si è parlato ieri nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Donato Cafagna. Nella riunione si è anche affrontato il tema della prevista riduzione estiva del contingente militare impegnato nel presidio del territorio nell'ambito del programma "Strade sicure". «Tale circostanza», fa sapere il prefetto, «porterà a una rimodulazione dei militari destinati al controllo delle zone cittadine. La riduzione per quanto riguarda Verona», spiega, «sarà di venti unità, per cui la presenza dell'Esercito in piazza Bra sarà dalle 13 all'una di notte, mentre di mattina sarà incrementato il pattugliamento delle forze dell'ordine». In Prefettura, inoltre, si sottolinea che Palazzo Barbieri ha fornito rassicurazioni sul fatto che entro un paio di settimane, in Bra sarà completata la prima tranche di lavori per dotare la piazza di paletti antisfondamento fissi e a scomparsa nei principali varchi di accesso che prenderanno il posto dei new jersey in cemento in funzione antiterrorismo.

Il sindaco Federico Sboarina, tuttavia, non nasconde la propria contrarietà per la riduzione dei militari. E annuncia che oggi scriverà al ministro dell'Interno «per chiedere la garanzia di conferma del personale dell'Esercito assegnato, necessario al presidio del territorio». E continua: «Mentre il Comune investe in sicurezza con l'assunzione di oltre cinquanta agenti, la nuova unità cinofila e controlli serrati, mi aspetto che anche il Governo faccia la sua parte garantendo i servizi in essere. "Strade sicure"», conclude, «deve continuare a essere un presidio di sicurezza».

Durante il vertice sulla sicurezza convocato dal prefetto si è fatto il punto anche sulle misure anti-assembramento e di contrasto alla criminalità, in particolare dello spaccio di stupefacenti. A tale riguardo la Guardia di finanza ha dato la propria disponibilità a mettere in campo la propria squadra cinofila che affiancherà quella della polizia locale. Particolare attenzione anche sul problema dell'abuso di alcol tra i minorenni.«Da parte di Confcommercio e di Confesercenti c'è la massimo disponibilità alla collaborazione», osserva il prefetto Cafagna, «ma qualcuno, come si è visto, continua a non rispettare la legge, per cui nei confronti di chi vende alcolici ai minorenni ci sarà il pugno duro, compresa la chiusura dei locali».Servizi specifici anti-assembramento verranno svolti nei giorni di venerdì e sabato nelle zone "critiche" della città, come piazza Erbe, sempre più frequentata da giovanissimi e sul Garda, in particolare alla stazione di Peschiera presa d'assalto da ragazzi che dalla Lombardia affluiscono sul lago e dove la situazione, dopo l'incremento di treni regionali pare essere tornata sotto controllo.