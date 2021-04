Premio «Legalità e sicurezza assegnato al commissario Cappellari

C’è il commissario Andrea Cappellari della Squadra mobile della Questura di Verona tra i 10 rappresentanti delle forze dell’ordine venete che hanno ricevuto il premio 2021 “Legalità e sicurezza”. I vincitori sono stati resi noti nell’ambito della sesta edizione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa il 28 aprile dalla Regione Veneto e realizzata da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera Veneto.

La celebrazione della Giornata regionale è avvenuta online e fa parte di un percorso più ampio che nel corso dell’anno scolastico si rivolge a tutte le scuole superiori del Veneto. Quest’anno hanno partecipato al progetto 16 istituti, che in occasione della mattinata in diretta sulla pagina Fb di Avviso Pubblico hanno presentato i lavori realizzati nell’annata 2020-21. Per Verona e provincia hanno preso parte al progetto e partecipato all’incontro il Lorgna Pindemonte e il Marco Polo in città e il Marie Curie di Bussolengo. Il percorso di formazione con le scuole, durato 5 mesi, ha coinvolto 900 studenti e studentesse insieme a 30 docenti, per un totale di 32 incontri totali (due per scuola).

Numerosi gli interventi che si sono succeduti mercoledì mattina e la relazione finale è stata affidata al professor Antonio Parbonetti, docente dell’Università di Padova, che ha presentato alcuni risultati della ricerca sui beni confiscati in Veneto promossa dalla Regione. «Sono 287 gli immobili sequestrati alle mafie e in gestione all’Agenzia nazionale che amministra i beni confiscati - ha spiegato. - Altri 129 immobili sono stati già affidati in gestione agli enti locali, ma solo 13 di questi sono stati restituiti ad un utilizzo sociale. E solo 10 dei 32 comuni veneti ‘affidatari’ degli immobili, terreni e fabbriche sequestrati e confiscati, ha dato pubblicità nel proprio sito internet ai fini di un riutilizzo sociale». Alla Giornata, moderata dal coordinatore nazionale di Avviso Pubblico Pierpaolo Romani, hanno partecipato anche alcuni dei familiari delle vittime di mafia che nei mesi scorsi hanno portato la loro testimonianza nelle scuole.