Fino all'anno scorso aveva lavorato sull'elicottero di Verona Emergenza. Era un alpinista e un infermiere esperto.

Michele Chinello, 51 anni, che ora lavorava al Suem di Padova, è morto sulle pale di San Martino, mentre affrontava in cordata sulla via Scalet-Biasin sul Sass Maor. Con Chinello è morto il suo compagno di cordata, padovano come lui.

Il loro mancato rientro era stato segnalato verso le 20.30 di ieri dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte. Il ritrovamento è avvenuto verso le 7.15 di oggi da parte dell’equipaggio dell’elisoccorso.

«La nostra famiglia oggi piange una grande persona», scrive il Soccorso Alpino del Veneto, «ci stringiamo al dolore di sua moglie e dei suoi parenti. Porgiamo le condoglianze ai familiari del suo amico. Ciao Michele».