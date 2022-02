Porta Borsari, al via il cantiere lungo 5 mesi per evitare gli allagamenti

Termineranno domani, giovedì 3 febbraio, i lavori di Acque Veronesi in vicolo San Lorenzo e dal lunedì successivo, 7 febbraio, inizierà l’ultima fase - la più lunga e complessa - degli interventi per la messa in sicurezza idraulica di Porta Borsari, grazie ai 2,1 milioni di euro di fondi Vaia della Regione Veneto.

Da lunedì, infatti, sarà disposta la chiusura della prima parte di Lungadige Panvinio, tra via Diaz e vicoletto Seghe S. Eufemia, con l’istituzione del doppio senso di marcia in via San Michele alla Porta.

Per tutta la durata dei lavori, circa 5 mesi, sarà garantita la circolazione sulle arterie principali e non vi sarà nessuna variazione al trasporto pubblico locale.

Dopo la rimozione del monumento dell’Arte della Lana, verranno realizzate una tubatura per collettare le acque della zona di Porta Borsari in Adige e una calza di risanamento della condotta fognaria tra Riva San Lorenzo e Lungadige Panvinio.