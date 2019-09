Otto persone arrestate e 129 denunciate in stato di libertà sono il risultato dei servizi di prevenzione e vigilanza del compartimento Polfer durante l’estate per Verona ed il Trentino Alto Adige: questi servizi sono stati intensificati per garantire un esodo sicuro a chi ha viaggiato in treno. Per mantenere alta l’attenzione negli scali ferroviari, le pattuglie di poliziotti hanno presidiato i punti ritenuti più critici e le aree di maggiore affollamento, estendendo i controlli anche ai depositi bagagli, monitorando il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari di pertinenza, nonché effettuando controlli a campione, con l’ausilio di metal detector, nei confronti delle persone e dei bagagli.

Molta attenzione è stata riservata al comportamento degli utenti nell’uso dei servizi in stazione e dei passaggi a livello, e per i danneggiamenti alle strutture ferroviarie. Dal primo giugno a fine agosto i servizi di vigilanza nelle stazioni sono stati 2.936 con 18 giornate di controlli straordinari in ambito ferroviario, anche con l’ausilio di unità cinofile. In particolare è stato attuato un piano di contrasto ai reati legati al mondo degli stupefacenti, che ha portato al sequestro di oltre 2,4 chilogrammi di sostanza tipo cannabinoide e varie dosi di eroina e droga sintetica. Sono state identificate negli ambiti ferroviari di Verona, Vicenza, Bolzano e Trento 17.310 persone, di cui 8.642 stranieri. Questa attività ha portato all’arresto di 8 persone, di cui 5 con nazionalità straniera, e alla denuncia di altri 129 individui in stato di libertà, per reati che vanno dallo spaccio di sostanza stupefacente, alla rapina impropria, al furto, ai reati contro la persona. Inoltre, sono stati rintracciati 3 minori, segnalate 18 persone per l’emissione del cosiddetto «daspo urbano» ed elevate 75 contravvenzioni amministrative. Sono stati effettuati 190 servizi antiborseggio, 266 scorte a treni viaggiatori (per un totale di 626) e 160 pattuglie automontate lungo la linea ferroviaria. Particolarmente intenso l’impegno nel mese di agosto, periodo in cui è aumentato il numero dei viaggiatori sull’intera rete.