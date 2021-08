Poche prenotazioni, i centri vaccinali riducono gli orari: il calendario di agosto

Da una parte il governatore che annuncia in conferenza che da oggi, per chi ha dai 12 ai 25 anni l’accesso ai vaccini è libero. Dall’altra il calo delle prenotazioni di altre fasce di età che prevede un ridimensionamento del lavoro dei punti vaccinali. In mezzo chi, over 60, si è recato a fare vaccini tra mercoledì e giovedì e ha trovato chiuso, senza indicazioni, l’hub in Fiera.

E poi c’è una novità piuttosto importante che si evince dalla nota diffusa dall’Aulss9: «Si ribadisce inoltre l’importanza per le persone con pregressa positività Covid-19 di completare il ciclo vaccinale con la seconda dose». Quindi anche per chi ha già il green pass «si raccomanda la seconda dose».

Per ora non è possibile prenotare sulle piattaforme. Il sistema rifiuta dati di chi ha fatto covid e prima dose, con la dicitura «Avete già iniziato percorso vaccinale», ma a breve, aggiornato il sistema, si potrà prenotare così come sarà possibile utilizzare una mail nominativa di ciascun centro vaccinale per prenotarsi la seconda dose nel luogo che si preferisce.

Prenotazioni vaccini in calo, e quindi gli hub vaccinali fanno orari diversi, oppure in alcuni giorni chiudono proprio, ma chi ha l’accesso diretto non viene avvertito e così, come accaduto anche ieri mattina ultraottantenni accompagnati da familiari per il vaccino si sono resi conto di essere rimasti infila davanti ad un portone che non avrebbe aperto mai. E fuori nessun cartello che indicasse che l’hub era chiuso. «Ho portato mia suocera che ha 86 anni a fare il vaccino in Fiera, eravamo circa una trentina di auto che stavano in colonna sotto il sole, ma i portoni non si sono aperti, poi un volontario di protezione civile che spostava transenne è venuto a dirci che l’hub era chiuso, ma non c’era alcun cartello che lo annunciasse», ha detto uno dei nostri lettori, ma in tanti hanno segnalato il disservizio anche al centralino dell’Azienda ospedaliera.

In molti hanno pensato che la chiusura fosse per la mancata fornitura di vaccini, ma non si tratta di quello, anzi lo stesso governatore, Luca Zaia, ha ribadito nel consueto punto stampa di Marghera che mai come ora di dosi ce ne sono e tante. E che l’ultima settimana di agosto ne arriveranno ancora di più.

Ieri pomeriggio è arrivata la nota dell’Azienda ospedaliera che gestisce con il proprio personale il punto vaccini della Fiera. «La direzione dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona avvisa la cittadinanza che, in considerazione del prossimo trasferimento in altra sede dell'attività vaccinale del Centro attualmente sito presso i padiglioni della Fiera di Verona, ha dovuto rimodulare le giornate di apertura, anche al fine di razionalizzare l'uso del personale data l'attuale scarsità di prenotazioni nonché per consentire un'adeguata programmazione per gli appuntamenti delle seconde dosi. A tal proposito, si precisa che le seconde dosi relative alle prime dosi somministrate nei prossimi giorni saranno programmate in altri centri vaccinali in via di definizione».

Permane la possibilità di prenotare l'appuntamento per la prima dose vaccinale presso CVP Fiera Verona tramite il sito https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ e la categoria di riferimento per tutte le fasce d'età è "Over 12". Si evidenzia che dei circa 10.500 posti aperti dal 6 agosto circa il 30% è risultato utilizzato e sono ancora disponibili circa 600 posti per la giornata di oggi. L'ultimo giorno di attività del centro vaccinale Aoui in Fiera Verona è previsto per lunedì 30 agosto 2021 compreso.

Questo il calendario delle giornate di apertura da oggi:

venerdì 13 agosto mattina, martedì 17 mattina, mercoledì 18 mattina e pomeriggio. Giovedì 19 mattina, venerdì 20 pomeriggio, lunedì 23 mattina e pomeriggio, martedì 24 mattina e pomeriggio, mercoledì 25 mattina e pomeriggio, giovedì 26 mattina, venerdì 27 mattina e pomeriggio, sabato 28 mattina e pomeriggio, lunedì 30 mattina e pomeriggio.

La nota chiude con: «Viene attentamente e continuamente monitorata la domanda di prenotazioni al fine di rimodulare, anche in aumento, le giornate di apertura. Si segnala infine che nelle giornate di apertura è sempre garantito l'accesso diretto a tutte le categorie di cittadini come fatto finora».

Per quanto riguarda la Duca invece, da lunedì l’hub vaccinale chiude per riaprire la settimana successiva. «Questo periodo di pausa era stato concordato per dare modo ai dipendenti di riposare, registriamo un calo di prenotazioni», spiega Michele Romano, presidente di Croce Verde, che gestisce l’hub a Montorio, «ma di vaccini ce ne sono».

Questi i turni di chiusura degli hub veronesi: San Bonifacio Palaferroli, 15/08, Verona–Fiera (Aoui) dal 14/08 al 16/08, Caserma Duca, dal 15/08 al 22/08, Villafranca Aeronautica Militare, dal 14/08 al 18/08.