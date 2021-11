Pnrr, Amendola: «Fiera di Verona asset strategico. I sostegni ci saranno»

«Le fiere, e in particolare quella di Verona, sono asset strategici dell’economia e del commercio di un Paese come il nostro, proiettato sui mercati internazionali. La forza della fiera di Verona è segno della ripresa nazionale, del tessuto industriale del Veneto e di tutta Italia. Per questo nel Pnrr sosterremo il sistema fieristico, insieme ai fondi Simest per l’internazionalizzazione».

Sono le parole del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ViNcenzo Amendola, a Fieracavalli. «Il nostro Paese», ha aggiunto, «infatti deve proteggere i cittadini dal Sars-Cov-2 ma al contempo rilanciare l’economia e, in questo senso, i segnali sono positivi». Amendola, accompagnato dall’onorevole Gian Pietro Dal Moro, ha tra l’altro incontrato i vertici di Veronafiere. Sono stati approfonditi i termini relativi al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) collegati al sistema fieristico.