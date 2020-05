«Plateatici più ampi senza pagare di più»

Spazi maggiori per tavolini e sedie nelle piazze, nei marciapiedi e nelle strade, ma senza far pagare la quota in più di plateatic occupato. È una delle misure su cui il Governo sta lavorando con il Decreto legge Liquidità approvato l’8 aprile scorso e presto all’esame della Camera di deputati. Ciò per esprimere una particolare attenzione al settore della ristorazione, dei bar e dei locali. Cioè una della fondamenta del turismo, settore trainante anche dell’economia veronese, duramente colpito dall’emergenza Covid. «Su questo il Governo sta pensando di consentire un aumento della superficie dei plateatici, per incentivare il consumo all’esterno dei locali, non facendo pagare nulla sulla parte eccedente la vecchia superficie di plateatico, compensando i Comuni». Lo dice Gianni Dal Moro, deputato veronese del Pd, che sta lavorando con proposte al Dl Liquidità, «che può mettere in circolo 400 miliardi di finanziamenti al mondo delle imprese attraverso le garanzie pubbliche», spiega, sottolineando di essere cosciente che «ci sono stati ritardi nell’erogazione delle somme per le imprese, a volte ostacoli dal credito. Siamo intervenuti e lo faremo ancora». Tra le misure proposte da Dal Moro c’è l’allungamento della durata del finanziamento (10+2 anni di preammortamento), la partecipazione ai finanziamenti per le imprese in difficoltà che hanno dimostrato di essere regolari nelle ristrutturazioni nonché nei concordati di continuità. Poi l’estensione delle garanzie al 100% per le imprese che accedono ai finanziamenti fino a 800mila euro. E la fissazione di un tetto massimo dei tassi di interesse, la definizione dei tempi di erogazione dei finanziamenti, il recupero delle perdite civilistiche nei bilanci delle imprese del 2020, la rinegoziazione dei finanziamenti già concessi dalle banche con un incremento fino al 50% e altri emendamenti preparati ascoltando il variegato mondo delle imprese. «Stiamo confrontandoci con il Governo per accoglierle qualcuno di questi emendamenti», spiega il deputato. Inoltre nel nuovo Dl imprese in approvazione da parte del Governo in settimana «ci sarà una parte di finanziamenti a fondo perduto per le piccolissime imprese produttive e commerciali». E «un intervento sui credito al consumo, l’allungamento di altre nove settimane della cassa integrazione, interventi importanti a sostegno del settore del turismo, della scuola, delle famiglie, ulteriori rateizzazione fiscali, ampliando il fronte delle del credito d’imposta per le locazioni». Si prevede anche l’innalzamento dei 600 euro a 800 con la copertura di altri mesi, poi 15 miliardi al mondo del lavoro e 12 al mondo delle imprese, 12 miliardi di pagamenti di debiti della Pubblica amministrazione. E un reddito di emergenza «per chi non è non protetto da alcun strumento di welfare e aiuti al mondo agricolo e altri interventi». Il Governo inoltre, conclude Dal Moro, «sta già lavorando a un prossimo intervento che punta principalmente a sostenere la ripresa e alla semplificazione delle procedure». •

Enrico Giardini