A Verona, domenica, i primi cento vaccinati contro il Covid

Natale quest’anno porta di sicuro il regalo più prezioso: il vaccino anti-Covid. Proprio il 25 dicembre dall’americana Pfizer arriveranno a Roma, allo Spallanzani, le prime 9.750 dosi che saranno poi distribuite a tutte le regioni d’Italia. Al Veneto saranno consegnate 875 fiale che il 27 dicembre, su base volontaria, verranno iniettate ad altrettanti operatori sanitari ed anziani delle case di riposo.

Sarà l’Azienda Ospedaliera di Padova a ricevere il prezioso «primo carico» e a distribuirlo sul territorio in base ad un programma che dovrebbe essere definito oggi nel corso di una riunione sul Piano vaccinale. «Queste 875 dosi devono essere inoculate entro 4 ore dalla consegna», ha chiarito l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, «per questo è immaginabile che rimarranno in un confine limitato rispetto alla sede di partenza».

Verona è vicina a Padova e tra Aziende Ospedaliere hanno già definito la suddivisione. A Verona, solo all’Aoui, sono state assegnate 100 «boccette» che domenica in giornata saranno iniettate a 100 dipendenti, medici ed infermieri. A confermarlo è la professoressa Evelina Tacconelli, direttore delle Malattie Infettive e membro del team regionale per l’emergenza Coronavirus: «Il 27, quindi prima del previsto, finalmente avremo i primi 100 vaccinati qui in Azienda», annuncia, «ai quali andranno ad aggiungersi quelli dell’Ulss 9 e tutti quelli degli altri Paesi europei che hanno scelto di comune accordo il V-Day per avviare contemporaneamente la campagna di copertura. Dopo 21 giorni, per questi primi 100 ci sarà il richiamo con una seconda iniezione».

Dal 15 gennaio saranno poi distribuite altre 7mila dosi di vaccino Pfizer, sempre destinate al mondo ospedaliero e alle case di riposo, avviando quindi la prima delle tre fasi in cui è stata suddivisa la popolazione. «Prevediamo di arrivare a chiudere in maggio, giugno con la coorte dei “sani“», ha spiegato Lanzarin, «dopo aver dato la precedenza appunto agli operatori sanitari e ai soggetti fragili».

Tacconelli è entusiasta: «Queste prime 100 iniezioni hanno un grandissimo valore, oltre che scientifico, “simbolico“ perché fino a pochi mesi fa questo risultato non era scontato, soprattutto per la tempistica record con cui s’è concretizzato, frutto di uno sforzo delle maggiori case farmaceutiche che in tutto il mondo hanno lavorato indefesse per trovare soluzione alla pandemia. Io personalmente», ammette la dottoressa, «mi vaccinerò e mi auguro che i cittadini capiscano l’importanza di farlo, per salvare loro stessi prima di tutto e poi l’intero pianeta sotto attacco del virus. Questa seconda ondata, se di ondate si può parlare, è peggiore della prima e non ne siamo per niente fuori, anzi, ci troviamo nel pieno della bufera».

