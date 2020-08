Perde l’appiglio. Cade per quasi otto metri e finisce a terra alla base della parete. Un ventottenne veronese, T.C., è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente di arrampicata, sulla falesia Ampola, in Val di Ledro. Ora è ricoverato all’ospedale «Santa Chiara» di Trento.

La chiamata d’emergenza al «112» è arrivata ieri poco dopo le 13 da parte dei compagni del giovane «climber», il quale al momento della caduta si trovava all’altezza del terzo rinvio (ancoraggio fisso, ndr) di una delle vie di salita nel comprensorio di arrampicata, nei pressi del passo di Ampola, tra Tiarno e Storo.

Il coordinatore dell’area operativa «Trentino meridionale» del Soccorso Alpino e Speleologico ha richiesto l’intervento dell’elicottero, atterrato in un prato vicino con l’équipe sanitaria, raggiunta anche da una squadra della stazione «Val di Ledro». Gravi i traumi riportati dal giovane ma, secondo le prime informazioni, non tali da farlo ritenere in pericolo di vita.

Paolo Mozzo