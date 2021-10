Quasi 129mila anziani veronesi hanno una pensione inferiore ai mille euro: assegni poveri, anzi poverissimi, perché se si va ad analizzare questa fetta di popolazione si scopre che l’importo medio è di appena 526,73 euro al mese. In questa fascia più bassa le donne sono enormemente più rappresentate degli uomini: in termini assoluti la Cgil di Verona stima che tale condizione di criticità nella provincia coinvolga 91.472 pensionate e 37.300 pensionati.

Questi sono i numeri, freddi, che nascondono realtà spesso complesse, spaccati domestici fatti di solitudine e di vera povertà, di famigliari lontani e di assenza di una rete di supporto. Situazioni, sottolinea il sindacato, «spesso è al limite della sussistenza». Questi anziani se la cavano accumulando più di una pensione, poichè, sempre stando alle medie, a ogni pensionato corrispondono circa 1,3 pensioni. Nel caso delle donne, nella maggior parte dei casi si tratta dell’assegno di reversibilità del marito. Ma con queste cifre sbarcare il lunario non è facile.

A far alzare le antenne proprio al pubblico – lo scopo di questa indagine di Spi Cgil sulle pensioni del settore privato – è l’elevato numero di anziani che si trovano in questa situazione di disagio: nella provincia di Verona, senza contare i pensionati del pubblico impiego, sono erogate ogni mese 260.580 pensioni che corrispondono a circa 200.446 pensionati (come detto si possono cumulare più pensioni) per un importo medio di 992,63 euro per ogni assegno, inferiore alla media regionale di 1.002 euro. Per rendere l’idea, in Veneto fanno peggio solo Rovigo e Belluno. Ebbene: il 64% di quelle pensioni sono al di sotto dei mille euro al mese.

Si può scavare più fondo: l’82% del totale delle pensionate veronesi deve fare i conti con assegni “poveri” o “poverissimi”, cioè sotto i 500 euro, mentre i maschi che percepiscono meno di mille euro al mese sono “solo” il 42% del totale. È il riflesso delle differenze e delle discriminazioni che le donne hanno subito (e subiscono) sul lavoro: la segregazione occupazionale, il divario salariale e il maggiore frazionamento delle carriere, dovuto alle interruzioni connesse alle esigenze di cura e di conciliazione – scelte dalla lavoratrice o imposte da un sistema che vede il numero di donne costrette a lasciare il lavoro per maternità ancora molto alto – possono considerarsi la madre del problema pensionistico femminile.

QUI IL PDF CON I DATI COMUNE PER COMUNE

Basta ricostruire la situazione di chi se la passa meglio, per rendersene conto: la fascia “alta” delle pensioni, cioè sopra ai mille euro, è di esclusivo dominio degli uomini che percepiscono in media 1.345,05 euro, dato peraltro lievemente superiore alla media regionale di 1.355,24 euro. Le donne, che rappresentano il 55% dei pensionati veronesi, a Verona percepiscono complessivamente una pensione media 709,14 euro.

Non è solo la fotografia della situazione attuale degli anziani veronesi: è un avvertimento di ciò che si rischia nel futuro: questi dati, sottolinea lo Spi Cgil di Verona, «indicano chiaramente il trend e relative emergenze future, tenuto conto che la nostra demografia va verso un ulteriore forte invecchiamento».