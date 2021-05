Paolo Benanti a «Wake up Italia» per parlare di nuove tecnologie e intelligenza artificiale

Paolo Benanti è il prossimo ospite, mercoledì 19 maggio alle 9, di «Wake up Italia», il programma del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona, che porta “in cattedra” i leader della società italiana.

Come è cambiata la nostra vita in seguito all’introduzione delle tecnologie? L’uomo è in grado di governare il processo di cambiamento innescato dalle tecnologie, oppure lo subisce passivamente? Quali sono i comportamenti da adottare per evitare le conseguenze negative della tecnologia? Questi alcuni dei temi che verranno affrontati da Paolo Benanti, filosofo e teologo del Terzo ordine regolare di San Francesco, uno dei maggiori specialisti europei.

Benanti ha pubblicato tra l’altro, «La condizione tecno-umana. Domande di senso nell'era della tecnologia» (2016), «Postumano, troppo postumano. Neurotecnologie e "human enhancement"» (2017). Dal 2008 è impegnato come docente presso la Pontificia Università Gregoriana e, da anni, cerca di applicare e sviluppare un framework etico per le intelligenze artificiali, anche come membro della Task Force Intelligenza Artificiale che coadiuva l'Agenzia per l'Italia digitale. Padre Benanti tre mesi fa è stato nominato da Papa Francesco membro ordinario della Pontificia Accademia per la Vita. Porterà le sue tesi all’attenzione degli studenti e di tutti coloro che vorranno collegarsi alla conferenza, via Zoom o Youtube, sollecitato dalle domande del professore di Economia Politica Simone Quercia.