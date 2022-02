Pandemia, tra curve e ondate un incubo lungo due anni

Dopo, solo dopo, hanno ammesso che già tra ottobre e novembre del 2019 c’era stata un’esplosione di polmoniti «strane» in Cina. Dopo, solo dopo aver messo a tacere il dottor Li Wenliang, oculista di Wuhan che il 30 dicembre 2019 aveva lanciato al mondo l’allarme sulla «preoccupante infezione respiratoria virale che si diffonderà senza controllo», hanno capito con colpevole ritardo che l’epidemia era ingestibile. Dopo, solo dopo la morte del giovane oftalmologo - era il 7 febbraio del 2020 - hanno dovuto ammettere che il suo Sos, partito cinque settimane prima, avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione, informando il mondo di quello che stava per accadere. Forse, qualcosa si sarebbe potuto fare per alleggerire il disastro che ha messo in ginocchio l’umanità.

Oggi, a due anni di distanza dallo scoppio della peste al mercato di Wuhan, il virus vanta, su scala globale, 5 milioni e mezzo di morti (anche se Oms stima che il numero reale dei decessi per Sars Cov-2 sia due o tre volte superiore ai dati ufficiali) e 375 milioni di contagiati. In Italia, 146mila vittime e 11 milioni di positivi. A Verona, 221mila «casi» e 2.871 decessi. Due anni e ancora non è finita: siamo alla quarta ondata, quella più contagiosa ma meno letale «firmata» Omicron; nonostante 4 miliardi di cicli vaccinali completati nel mondo, il Coronavirus, dicono gli infettivologi, non andrà più via. Contenere i danni e arrivare ad una convivenza «serena» sono gli obiettivi del prossimo futuro.

IL GRAFICO

Sono stati due anni difficili, per Verona e il suo territorio. E’ stata, ed è, la provincia più colpita del Veneto sia per numero di persone infettate che di vittime. Tantissime quelle della prima ondata, nei mesi più neri di marzo, aprile e maggio 2020, quando non c’erano vaccini e terapie capaci di curare le polmoniti bilaterali, uccidendo come «mosche» gli anziani nelle Rsa e nelle case di riposo. Se il debutto del virus a inizio 2020 è stato drammatico, lo è stato di più - in termini di record di ospedalizzazioni e decessi - la «galoppata» registrata verso la fine dello stesso anno con gli operatori sanitari allo stremo, schiacciati dalla seconda ondata che ha stravolto le attività dei reparti, costringendo alla chiusura quelli non-urgenti per concentrare il personale a curare i positivi: nei giorni terribili di dicembre 2020 erano decine e decine i veronesi in attesa nei Pronto Soccorso di un letto libero. La terribile Delta - che ha ucciso più di tutte le altre varianti - è arrivata nel febbraio di un anno fa ed ha dominato fino a ottobre scorso, quando è stata piano piano soppiantata dalla sudafricana Omicron, molto più contagiosa ma molto meno letale.

Prima della scoperta dei vaccini - si nota chiaramente nei grafici - tra ottobre 2020 e gennaio 2021 il Covid ha compiuto un salto tragico, sia per contagi che per morti: la curva si è impennata come mai nei mesi precedenti, registrando ogni giorno una crescita esponenziale, che al tempo si pensava fosse il picco massimo dell’infezione. Non è stato così, il peggio doveva ancora arrivare e tra dicembre 2021 e gennaio 2022 il Coronavirus ha toccato l’apice, quadruplicando contagi e vittime. E’ stato, di nuovo, il secondo peggior Natale del mondo. Quello che è successo, dal 2020 ad oggi, ad occhio nudo si vede: dall’inizio della pandemia i momenti di massima crescita della curva a Verona sono stati due ma è tra dicembre e gennaio scorsi che il virus ha dato il meglio di sé, contagiando quattro volte in più rispetto ai mesi bui di un anno fa.

Dopo il vorticoso ultimo scatto di fine anno e inizio 2022, sembra ora che nell’ultima settimana sia stato raggiunto il plateau: i numeri stanno scendendo, piano ma scendono. Merito dei cicli di antidoto e del richiamo in corso, con percentuali che fanno ben sperare per il raggiungimento dell’immunità di gregge fissata al 90 per cento. Siamo, ad oggi, all’81,8 per cento di cicli completi e al 53,1 per cento di booster. Restano fuori dalla conta degli immunizzati 138mila veronesi, il 15,6 per cento del totale. Forse, entro il 15 Febbraio, con l’obbligo imposto a tutti i lavoratori over 50, il gap dovrebbe ridursi. Non è finita Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus l’ha detto pochi giorni fa: «La pandemia non è finita, guai pensare di essere fuori dall’emergenza». I positivi, restando a Verona, sono ancora un migliaio al giorno dopo punte di oltre 6mila in 24 ore. Va meglio, ma «i numeri sono ancora quelli da guerra». L’arma vincente resta il vaccino: un essere umano su due, nel mondo, ha ricevuto almeno una dose; uno su tre è completamente immunizzato. Il problema resta la distribuzione: più del 70% della popolazione nei paesi ricchi è protetta ma solo il 3% lo è in Africa. La storia, insomma, dopo due anni, non è ancora al finale: dopo i primi casi di Wuhan, il Covid non smette di fare paura. Il bollettino quotidiano che memorizza la contabilità del Covid è ancora un bollettino di guerra, con i suoi morti e i suoi malati gravi che lottano nelle rianimazioni. Solo che non fa più notizia. Ed è questo che rischia di fregarci.