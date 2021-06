OperaWine e Vinitaly Doppio appuntamento in veste internazionale

A Verona, il vino italiano torna protagonista. L’occasione per riprendere il filo spezzato della promozione e del business in presenza è offerta da Veronafiere, che organizza OperaWine dopodomani, sabato 19, e Vinitaly Preview domenica, entrambi alle Gallerie Mercatali. Proprio l’evento targato Vinitaly, marchio di punta della Spa fieristica scaligera, e Wine Spectator, bibbia americana del buon bere mondiale, farà da apripista al ritorno di buyer e operatori commerciali esteri nel nostro Paese, dopo lo stop forzato di 15 mesi causato dal Covid. Si parte dopodomani con OperaWine, arrivata alla decima edizione. All’inaugurazione, alle 14.15, parteciperanno il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, e il presidente di Ice-Agenzia, Carlo Maria Ferro. I 186 portabandiera della produzione tricolore nel mondo, selezionati dalla pubblicazione internazionale più influente, incontreranno gli oltre 300 compratori esteri, provenienti da 13 nazioni, in occasione della prima importante campagna di incoming realizzata congiuntamente da Veronafiere e Ice Agenzia. A questi si aggiungeranno oltre un centinaio di operatori nazionali. Il tradizionale grand tasting quest’anno si preannuncia in versione antologica e straordinaria, che per la ricorrenza amplia la squadra dei top 100 d’Italia con gli ‘all timer’, ossia i produttori scelti una o più volte nei dieci anni di OperaWine. L’appuntamento, riservato a operatori e stampa (su invito, dalle 14 alle 19), vede la Toscana primeggiare nella classifica regionale con 47 produttori, seguita da Veneto (23) e Piemonte (20), che insieme rappresentano oltre il 68% dell’export. A trionfare, nelle valutazioni di Wine Spectator per OperaWine 2021, sono i rossi con 134 etichette in degustazione. La Toscana fa la parte del leone trainata da 19 Igt e 17 Brunello di Montalcino, tallonati dal Barolo (16). I vini bianchi contano 32 proposte. Completano la selezione bollicine (17) e vini passiti (3). Importanti le misure di sicurezza sanitaria messe a punto. Il layout espositivo prevede percorso predefinito, con ingressi scaglionati in due turni, ticket digitale e misurazione della temperatura. Ogni accreditato avrà a disposizione un kit di degustazione (calice e spittoon). Nell’area, anche presidi sanitari. «Il ritorno del trade in presenza è la risposta alle sfide sui mercati», osserva il direttore generale di Veronafiere, Giovanni Mantovani. «La mappa della domanda di vino italiano sulle piazze internazionali è in fermento con segnali di risveglio a macchia di leopardo». Alla crescita del 22% dell’import tricolore in Asia, rilevata dall’Osservatorio Vinitaly Nomisma Wine Monitor nel primo quadrimestre, fa da contraltare il mercato Usa che, pur dimezzando la perdita del primo bimestre, accusa una flessione del 12%. «Intercettare la ripresa, e guadagnare nuove quote di posizionamento, è prioritario. Vinitaly è il brand-strumento del riavvio della promozione nei Paesi obiettivo», completa. Domenica, OperaWine passerà il testimone a Vinitaly Preview, con 70 cantine, 5 consorzi (Lambrusco, Lessini Durello, Prosecco, Vini del Trentino, Vini doc Sicilia) e l’associazione veronese Famiglie Storiche impegnati in un due sessioni di walkaround tasting (10.30 - 14.30 e 14.30-18) e incontri con la domanda nazionale ed estera finalmente tornata.•.