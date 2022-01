Open day vaccinale per i bambini: sabato e domenica a Borgo Trento

Open day vaccinale, sabato 15 e domenica 16 gennaio, dedicato ai bambini di fascia d'età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Lo organizza l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona al padiglione 30 dell’Ospedale Donna Bambino di Borgo Trento, 2° piano.

L’orario di apertura è dalle 08.30 alle 19.30. I cittadini dovranno presentarsi con i moduli già compilati, scaricabili sul sito https://www.aovr.veneto.it, al fine di garantire un flusso regolare durante la seduta vaccinale. Non è necessaria la presenza di entrambi i genitori al momento della vaccinazione, ma è necessario che la scheda di anamnesi sia firmata sia dalla mamma che dal papà. In alternativa il genitore presente può compilare il modulo di assenza per il secondo genitore. Tutte le indicazioni sono comunque presento sul sito.

L’accesso non è consentito a bambini posti in quarantena o in isolamento fiduciario.