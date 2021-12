Oggi le prime vaccinazioni ai bimbi, per ora posti esauriti. Aderiscono anche 60 pediatri

È il giorno della chiamata al vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni che a Verona, tra città e provincia, sono 59.718.

Per loro, alcuni giorni fa l’Ulss9 Scaligera e l’Azienda ospedaliera di Verona hanno aperto le prime 2.109 finestre di prenotazione spalmate sul mese in corso e su gennaio, che sono andate tutte esaurite, mentre alle 12 di ieri 18.029 under 12 in tutto il Veneto si erano prenotati per la vaccinazione, ha annunciato il governatore Luca Zaia.

Zaia, ricordando che la popolazione vaccinale in questo range di età è di 300mila bambini. Hanno allestito anche due centri vaccinali ad hoc, per i bimbi, diversi dagli attuali per le vaccinazioni della popolazione, nei quali opereranno i pediatri di famiglia.

Come si fa Per essere vaccinato, il bambino deve aver compiuto 5 anni. La prenotazione del vaccino è obbligatoria e si può fare on-line tramite il portale vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss9 o tramite le farmacie che erogano questo servizio. Se si segue la procedura tramite il sito online, una volta aperta la pagina, si inserisce il codice fiscale del bambino e gli ultimi sei numeri della tessera sanitaria. Si dà l’ok al trattamento dei dati e si entra nella finestra che propone le date disponibili e i luoghi. Quando si sceglie la data, si deve tener presente che il richiamo sarà dopo 21 giorni. Per ora le possibilità di prenotazione sono esaurite, ma è consigliabile tenere monitorato il portale, perché saranno aperte altre finestre nei prossimi giorni.

Dove Al momento sono due i centri per le vaccinazioni pediatriche che non coincidono con quelli aperti per il resto della popolazione. Uno è al padiglione 30 dell’ospedale di Borgo Trento (l’ospedale della Donna e del bambino), con ingresso da via Mameli; l’altro è al Mater Salutis di Legnago, con entrata sul lato destro del Pronto soccorso. La settimana prossima probabilmente saranno aperte altre sedi vaccinali. I pediatri che si sono accordati con l’Ulss9, infatti, hanno dato disponibilità per due sedi per ciascun distretto della Ulss Scaligera.

Chi vaccina La somministrazione del vaccino ai bambini sarà compito dei pediatri di libera scelta che la effettueranno esclusivamente nelle sedi individuate dall’Ulss9 e non in ambulatorio. L’accordo è stato raggiunto lunedì sera con l’Ulss9. Una sessantina di pediatri ha aderito, sul centinaio che opera a Verona, e si metterà a disposizione per tre giorni alla settimana. «Occorrerà tempo per entrare a regime perché tanti colleghi avevano già programmato le ferie; inoltre l’attività ambulatoriale in questo periodo è fitta e siamo molto impegnati», spiega Francesco Soffiati, referente provinciale della Federazione italiana medici pediatri. «I genitori si stanno già informando. Ma sono tranquilli perché per ora chiamano quelli interessati alla vaccinazione».

I moduli Alla vaccinazione il bambino deve essere accompagnato da uno o entrambi i genitori. In ogni caso il modulo di anamnesi e consenso va compilato prima della vaccinazione e firmato da tutti e due i genitori. Nel caso di genitore unico, o di mancanza di una delle due firme, oltre al modulo è necessario compilare il foglio (scaricabile dal sito delle vaccinazioni) «Assenza genitore», la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. È possibile, infine, ricorrere alla delega nel caso in cui né mamma né papà possano essere presenti. In tal caso va scaricato il modulo «Delega accompagnamento», firmato. È importante che la persona delegata sia informata sulle condizioni di salute del minore e delegata anche alla consegna del modulo di anamnesi e consenso, anch’esso firmato da entrambi i genitori. Chi non è residente nel territorio dell’Ulss9, infine, ma è iscritto al sistema sanitario nazionale, può accedere alla prenotazione contattando il numero verde regionale 800 46 23 40.