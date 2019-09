È arrivato il giorno del debutto: oggi in edicola con L'Arena trovate «The Week», il nuovo settimanale gratuito che ogni domenica arricchirà l'informazione quotidiana del nostro giornale con approfondimenti su personaggi e tematiche legate all’attualità, dall’ambiente alla tecnologia, al benessere, senza dimenticare la cucina, i viaggi, il tempo libero, i motori, la moda, i giochi. E ancora, il giardinaggio, gli stili e le tendenze, il cinema e i libri, le passioni all’aria aperta, dall’escursionismo alla bicicletta, alla corsa. Ventotto pagine ricche di spunti e proposte, con una preziosa guida sui programmi televisivi della settimana e una pagina dedicata all’oroscopo.

Nel primo numero i riflettori sono puntati su un notissimo volto della televisione, quello della veronese Licia Colò, che si racconta e annuncia il nuovo programma che porterà in tv da gennaio su La7. La trasmissione avrà al centro l’ambiente, la sua ricchezza e le sue fragilità, e la salvezza del pianeta. «Sono nata e ho abitato per molti anni a Verona», racconta a L’Arena Licia Colò, «cresciuta in modo semplice in una famiglia che mi ha abituato a vivere a contatto con la natura. Ricordo ancora le tante gite in montagna. Poi mi sono trasferita altrove, ma di Verona mi è rimasto il ricordo di una città deliziosa, decisamente vivibile e a misura d’uomo». Un altro personaggio al centro delle pagine del primo numero di «The Week» è il giovane chef Mattia Bianchi, del ristorante Amistà, a Corrubbio di Negarine, che da alcuni mesi ha imposto un cambio di passo ai piatti del noto locale all’interno del Byblos Art Hotel. Chi invece preferisce lo chef a domicilio, potrà scoprire tutti i «plus» di una tendenza che, abbinando l’alta gastronomia alle quattro mura di casa, trasforma una cena fra amici in un evento. E non è finita: per gli amanti del caffè, ecco quattro modi per declinarlo «a freddo», accompagnato da menta, mandorle e bacche di cardamomo.

E veniamo a cinema e libri: la pellicola sotto la lente questa settimana è «Effetto domino» del regista Alessandro Rossetto, che affronta il tema della morte e della rinascita, mentre il romanzo generazionale di Erri De Luca «Impossibile», mette il lettore davanti al dubbio nello scontro fra uomo e magistrato. Non manca la classifica dei film più visti, guidata da «Il Re Leone», e quella dei più letti, con «I leoni di Sicilia» di Stefania Auci. Nella pagina dedicata alla «Vita digitale» il servizio di apertura è dedicato a uno dei videogiochi più celebri a livello mondiale, «World of Warcraft», del quale Blizzard propone una riedizione a quindici anni dalla prima edizione. I temi ambientali sono al centro della pagina «Green Zone», che affronta il problema delle microplastiche, nuova fonte di inquinamento che è arrivata anche nelle nevi dell’Artico. A proposito, c’è anche un esempio di riutilizzo virtuoso, nello stadio con i sedili di plastica riciclata.

E ancora, in tema di motori, ai quali «The week» dedica due pagine, da segnalare la presentazione della nuova Mazda Cx-30, il suv-crossover di taglia media che punta a conquistare il mercato con il suo stile. In casa Seat nasce invece una versione «total black» della Leon. Infine il tempo libero, con una pagina interamente dedicata alla California, con un viaggio indimenticabile fra Hollywood e San Francisco, toccando anche Las Vegas, i celebri parchi e alcune tra le più famose location da film. Un altro servizio è dedicato alla Sicilia e alle gole dell’Alcantara, scavate dal fiume fra le rocce laviche che segnano le vallate dominate dalla mole dell’Etna. Spazio anche alla vita all’aria aperta, con l’alto Garda trentino.