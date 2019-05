Oggi alle urne la «carica» dei 700mila

Seggi aperti oggi per 712.791 veronesi tra capoluogo e provincia. Gli aventi diritto sono in maggioranza donne, 366.063, contro 346.728 uomini. Si vota anche in 49 Comuni su 98 per eleggere sindaco e Consiglio comunale. LE URNE per il rinnovo del Parlamento europeo, che rimarrà in carica fino al 2024, resteranno aperte dalle 7 alle 23. Il territorio italiano è suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali e Verona fa parte di quella Nord orientale (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna) in cui vengono eletti 15 eurodeputati, sui 73 italiani. Altri tre entreranno nell’Europarlamento dopo l’uscita dall’Unione del Regno Unito per cui ci sarà attenzione anche per la sottoclassifica dei primi non eletti. L’intera assemblea di Strasburgo con i rappresentanti dei 28 Paesi dell’Ue conta 705 membri. Le prime elezioni europee si svolsero 40 anni fa, nel 1979, tra gli allora nove Stati membri tra cui l’Italia. LO SPOGLIO per le elezioni europee inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Per l’apertura delle urne delle comunali bisognerà, invece, attendere fino alle 14 di domani. Nel voto per le elezioni europee c’è la possibilità di indicare fino a tre preferenze. Si deve fare attenzione, però, all’alternanza di genere. Se si esprimono tutte e tre le preferenze una deve andare per forza a una candidatura di sesso diverso dalle altre due, pena l’annullamento della seconda e della terza. Anche nel caso di due preferenze si deve votare per candidati di sesso diverso. I CANDIDATI in corsa nella circoscrizione nord orientale sono 220. Se una lista non raggiunge la soglia del 4 per cento non elegge alcun candidato. Le liste in corsa nella nostra circoscrizione elettorale sono 17. Si tratta, nell’ordine scelto per sorteggio sulla scheda, di Europa Verde, Lega, Fratelli d’Italia, Partito Pirata, Il Popolo della Famiglia, Partito Animalista, Pd-Siamo Europei, La Sinistra, Ppa-Popolo partite Iva, +Europa-Italia in Comune, Movimento 5 Stelle, Popolari per l’Italia, Forza Nuova, Forza Italia, Svp, Partito Comunista, Destre Unite-CasaPound. IN TUTTO IL VENETO gli aventi diritto al voto sono quasi quattro milioni: 2.049.865 donne e 1.942.775 uomini. Per votare è necessario aver compiuto 18 anni. Al seggio bisogna recarsi muniti di tessera elettorale e di documento d’identità valido. Chi avesse smarrito la tessera o esaurito gli spazi per i timbri, può ottenere quella nuova all’Ufficio elettorale di via Adigetto 10, al terzo piano, aperto dalle 7 alle 23 e allo Sportello Adigetto, con ingresso da via Pallone 13, dalle 7 alle 23. TESSERE. Quanti vengono iscritti nelle liste elettorali per la prima volta (chi diventa maggiorenne, chi acquisisce la cittadinanza italiana, chi trasferisce la residenza da un altro Comune) riceve al proprio indirizzo di residenza la tessera elettorale. In caso di mancato recapito, la tessera rimane in giacenza al Punto Informazioni dello Sportello Adigetto in via Pallone 13, dove può essere ritirata negli orari di apertura. •