Nutrizione, sostenibilità e sanità: a Verona sette nuovi corsi di laurea

Nell’anno accademico 2022/23 l'Università di Verona attiverà nuovi corsi di studio: i corsi di laurea in “innovazione e sostenibilità nella produzione industriale di alimenti” in “Studi strategici per la sicurezza e le politiche internazionali” in “Scienza della nutrizione e della salute alimentare” in “Assistente sanitario”; i corsi di laurea magistrale in “Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali e diagnostiche” in “Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata” (interateneo con l’università degli studi di Modena e Reggio Emilia) in “Artificial intelligence”. In questo contesto si inseriscono a pieno titolo le consolidate e proficue collaborazioni con la Fondazione Cariverona e l’ospedale Pederzoli di Peschiera che, in questi due anni, hanno consentito la realizzazione di numerosi progetti.

Nello specifico la Fondazione Cariverona nel 2020 ha supportato 10 posti di ricercatore di tipo A di durata triennale con un contributo di 1.500.000 euro per l’attivazione di nuovi corsi di studio. Nel 2021 ha sostenuto economicamente il progetto per il rilancio e il potenziamento dell’ospedale della donna e del bambino e il policlinico di Borgo Roma nelle tre dimensioni di didattica, ricerca e assistenza, finanziando con 3 milioni di euro 4 passaggi da professore associato a professore ordinario e 6 nuovi posti di ricercatore.

Con l’ospedale Pederzoli è in atto una collaborazione su settori strategici per progetti comuni di natura scientifica e formativa. Questa partnership per l'università è un’occasione di sviluppo dei propri fini di formazione e di ricerca di alto livello e strumento d’innovazione nell’ambito dei rapporti pubblico-privato e, per l’ospedale Pederzoli, un’opportunità di miglior raggiungimento dei propri obiettivi e finalità.