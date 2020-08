Nubifragio, grandine, pioggia e vento mettono in ginocchio Verona e in particolare il quartiere di Santo Stefano, ma molto colpiti anche Borgo Trento, Torricelle e altre zone della città.

Nel corso dell'edizione straordinaria del Tg di Telearena, con immagini e commenti su questa bomba d'acqua e grandine, è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia che ha dichiarato lo stato di calamità.

La nota della Regione ha infatti parlato di una «situazione è in evoluzione e costantemente monitorata dalla Protezione Civile regionale che - in stretto collegamento con il Sindaco di Verona - ha mobilitato i propri volontari sul posto e fatto affluire nel capoluogo scaligero anche squadre da Vicenza e Rovigo. Non si esclude che nelle prossime ore, constatati i danni provocato dall’ondata di maltempo, il decreto sullo stato di crisi possa essere esteso anche da altri comuni del Veneto».