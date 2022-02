Novavax: da lunedì prime somministrazioni a Borgo Trento e Borgo Roma

Arrivato in Veneto il vaccino Novavax, che verrà riservato per chi non ha ancora cominciato alcun ciclo vaccinale. È un tipo di vaccino più «tradizionale» rispetto ai vaccini a mRna o a vettore virale e per questo si pensa potrebbe convincere alcune delle persone che finora hanno scelto di non vaccinarsi.

Sarà possibile vaccinarsi anche in azienda ospedaliera a Verona, prenotandosi dal portale regionale.

al Centro Vaccinale di Borgo Trento, Ospedale Geriatrico (padiglione 40), lunedì 28 febbraio dalle 14.30 alle 19.30, martedì 1 marzo dalle 8.30 alle 13.30

al Centro Vaccinale di Borgo Roma, piazzale L.A. Scuro 10, mercoledì 2 marzo dalle 13.30 alle 15.30, giovedì 3 marzo dalle 13.30 alle 15.30, venerdì 4 marzo dalle 13.30 alle 15.30.

L’accesso non è consentito a chi è in quarantena o in isolamento fiduciario.