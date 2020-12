Norme Covid per i viaggiatori: cambiano le regole per chi rientra in Italia

Cambiano le regole Covid per i viaggiatori di rientro dall'estero. Secondo l'ultimo Dpcm del 3 dicembre, da oggi i viaggiatori che rientrano in Italia da altri Paesi dell’Unione Europea, Paesi terzi dell’Area Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), Andorra, Principato di Monaco e Regno Unito sono tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di Prevenzione attraverso il modulo online presente sul sito del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 9 Scaligera.

In caso non abbiano effettuato un test molecolare o antigenico nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, con certificazione da allegare al modulo online, i viaggiatori sono tenuti ad avviare l’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni a partire dalla data di rientro.

Per informazioni e chiarimenti è possibile telefonare al numero verde 800 936666 per chi chiama dall'Italia o allo 0039 045 8073393 per chi chiama dall’estero, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 16:00, oppure inviare una email a rientro@aulss9.veneto.it.