«Non bloccare Euro 4 diesel, ci sono altre priorità»: il Comune chiede la proroga

Il Comune di Verona vuole evitare che, dalla prossima settimana, 14 mila veicoli siano bloccati: questa mattina nel Tavolo tecnico zonale della Provincia l’assessore all’Ambiente ha ribadito la volontà dell’Amministrazione comunale. Da ottobre a dicembre 2020 Verona è sempre rimasta verde per sforamenti consecutivi al limite di Pm10. Nessuna allerta in città, in linea con gli ultimi tre anni. Il valore medio annuale complessivo delle due centraline di Borgo Milano e del Giarol, è conforme agli anni passati, dice il Comune in una nota, e sostanzialmente sotto il valore limite di 40 ug/mc richiesto dalla legislazione nazionale. La «battaglia» del Comune per non bloccare gli euro 4 diesel è legata allo stato di emergenza sanitaria che impone la capienza ridotta dei bus e il divieto di assembramento, oltre alla crisi economica.

La richiesta è nelle mani del Ministro all’Ambiente, perché le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) si sono unite nel chiedere al Governo di far slittare lo stop ai mezzi. Per Verona, riguarderebbe 14.109 automobili in città e 69.233 in tutta la provincia. Si tratterebbe della terza proroga dal primo ottobre. Già a fine agosto 2020, dopo le richieste mosse dagli assessori dei capoluoghi veneti, il tavolo del Bacino Padano aveva rinviato al 1 gennaio 2021 il blocco. Scadenza rinviata poi fino al 10 gennaio.

«In questo momento di crisi ed emergenza sanitaria le priorità delle famiglie sono altre, non certo il dover pensare a sostituire l’auto», spiega il sindaco Federico Sboarina. «Da agosto ci battiamo a tutti i livelli istituzionali per rinviare il blocco degli euro 4 diesel. Continuiamo a farlo, interpellando il Governo, perché data l’emergenza creata dalla pandemia è inaccettabile chiedere un altro sacrificio ai cittadini. Ci sono tutte le motivazioni emergenziali per far slittare il blocco, inoltre i livelli di pm10 registrati in città da ottobre ad oggi sono nella norma. Fino ad ora abbiamo ottenuto due proroghe, faremo di tutto perché il divieto non scatti e si possa arrivare al 31 marzo».