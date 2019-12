Si chiama «No tax day», è l’evento organizzato a Verona dalla Lega, sabato 14 dicembre, in sala Lucchi in piazzale Olimpia, per manifestare contro la politica di inasprimento delle tasse e di tagli ai servizi del Governo.

«La manovra - ha spiegato il commissario provinciale della Lega, Nicolò Zavarise - contiene provvedimenti fortemente penalizzanti per la nostra economia come le ormai note Plastic tax e Sugar tax, una vera disgrazia anche per realtà locali, come affermato anche dalla direzione di Melegatti, azienda che lentamente si sta risollevando dalla crisi e che rischia di essere messa di nuovo in pericolo grazie alle politiche del Governo».

«Non dimentichiamo inoltre - ha proseguito - il grido di dolore sollevato dal comparto agricolo che rischia l’ennesima stangata a causa della cancellazione del regime fiscale agevolato sul gasolio per le macchine agricole». «Per obbedire agli ordini della signora Von der Leyen, questo Governo spreme i cittadini italiani. È inaccettabile» ha concluso Zavarise. All’evento parteciperanno esponenti parlamentari e regionali oltre al vice segretario federale e commissario della Lega del Veneto, Lorenzo Fontana.