Niente date certe per il recupero della gara con l’Hellas Verona non disputata questo pomeriggio a causa dell’allarme Coronavirus ed il Cagliari sta tornando a casa. La squadra di Maran e lo staff prenderanno in serata l’aereo che da Milano li riporterà in Sardegna. La decisione è arrivata al termine dell’allenamento nel pomeriggio nel centro sportivo di Veronello.

Tra le ipotesi anche quella di disputare la gara o domani o martedì, verosimilmente a porte chiuse. Ma, senza una data ufficiale, il club ha preferito lasciare Veronello per dirigersi all’aeroporto di Milano. A questo punto la squadra - in attesa di comunicazioni della Lega - dovrà pensare al prossimo impegno, la gara casalinga con la Roma, in programma domenica prossima alle 18 alla Sardegna Arena.