Avevano detto che il problema era il «messaggero», l’mRna usato per realizzare i vaccini genici Pfizer e Moderna: «Troppo rischioso». E che pure AstraZeneca e Johnson&Johnson, contenendo il virus inattivato, «non erano sicuri». Da oggi hanno a disposizione Novavax, il nuovo farmaco anti-Covid creato in America con la tecnica delle proteine ricombinanti, la stessa adottata da decenni per immunizzare la popolazione contro la pertosse, la meningite, l’epatite C, il Papilloma e altre malattie.

Gli irriducibili dovrebbero quindi convincersi: se non era un alibi quello della modalità con cui gli scienziati hanno prodotto l’arma in grado di difendere il mondo da Sars Cov-2, oggi dovrebbero esserci fuori dai centri vaccinali lunghe code. Ipotesi che i medici «smontano». «Lo zoccolo duro non cambierà idea nemmeno con Novavax, anche se non è un vaccino mRna ma proteico, come chiedevano», commentano dall’azienda ospedaliera di Verona, «perchè il problema è di chiusura generale: i no-vax più puri non cederanno, quelli bloccati solo dalla paura forse sì, si convertiranno, ma non saranno numeri esorbitanti purtroppo. Staremo a vedere».

Le prenotazioni a Verona, aperte sabato dopo l’arrivo del primo lotto contenente poco meno di 16mila dosi, confermerebbero infatti l’andamento sotto tono. Complici il clima di «scampato pericolo» (inopportuno visto il bollettino), l’imminente stop allo stato di emergenza fissato al 31 marzo, la bella stagione nemica dell’infezione respiratoria, il timore è che nemmeno Novavax porterà alla tanto agognata immunità di gregge. Anche ieri, intanto, su tutto il territorio ci sono stati 356 nuovi casi di positività e un lieve aumento dei ricoveri: +4 (153 in totale) in area medica e 10 in rianimazione. Resta inoltre ancora sopra ai 10mila il numero dei veronesi «attualmente positivi», non pochi.

Eppure il debutto di Novavax, stando ai numeri delle prenotazioni, non farà la differenza per l’azzeramento della curva. Sono stati solo 27 (dato aggiornato a ieri, tardo pomeriggio) gli appuntamenti registrati per oggi sul portale unico della Regione (https://vaccinicovid.regione.veneto.it/): 13 nel Centro di Bussolengo e 14 a Borgo Trento; altri 47 sono stati fissati per domani, 23 per mercoledì, 12 per giovedì, 15 per venerdì, 18 per sabato e 19 per domenica prossima. «I posti a disposizione sono molti di più», precisa il direttore generale dell’Ulss 9 Pietro Girardi, «le dosi consegnate all’azienda sono naturalmente in grado di coprire migliaia e migliaia di richieste. Aspettiamo di vedere nei prossimi giorni come varia la domanda per poi, appunto, incrementare la disponibilità sula piattaforma dedicata a Novavax in base all’aumento delle domande».

Sono esattamente 15.700 le dosi consegnate ieri mattina dai furgoni del corriere espresso Sda di Poste Italiane all’Ulss 9 all’ospedale Orlandi di Bussolengo: il «pacchetto» Veneto comprendeva ben 83.200 fiale, trasportate a bordo di 36 mezzi speciali, in collaborazione con l’Esercito (900mila in tutta Italia).

«Aspettiamo adesso solo i ritardatari», commentano i virologi veronesi, «manca solo una piccola percentuale di cittadini per rendere davvero eccezionale questa campagna vaccinale. Chiunque si aggiungerà, contribuirà a rendere il virus endemico. Prima accade, prima avvero torniamo alla normalità che, adesso, ancora non c’è. Il virus circola, non è debellato».