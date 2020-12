Natale 2020, il messaggio di speranza di chi è sopravvissuto al virus

Storie di angoscia, di dolore ma storie comunque a lieto fine. I protagonisti sono diciotto veronesi, alcuni vivono in città e altri in provincia. Ciascuno racconta la propria terribile vicenda legata al Covid-19: dai primi sintomi, al ricovero (in molti casi in terapia intensiva) fino ai giorni più difficili, quelli in cui si lotta per continuare a vivere.

Poi la lenta risalita che li ha condotti, oggi, a poter raccontare a tutti la propria rinascita. Qualcuno porta ancora nel corpo i segni di questo calvario e non ha ancora cancellato del tutto i postumi dell'infezione, altri hanno già ripreso la vita di sempre. Anche se nulla per loro sarà più come prima.Tutti sono rimasti segnati dentro da questa esperienza ma hanno trovato la forza, il coraggio e talvolta anche la fortuna di uscirne. Tra loro ci sono medici, impiegati, personaggi dello sport, veronesi sconosciuti e noti, insomma un intero "popolo" di sopravvissuti.

Tra città e provincia i guariti oggi sono circa 21mila, in tutto il Veneto quasi 115mila. Cifre che molto spesso vengono oscurate da quelle ben più impressionanti che raccontano il numero di decessi o l'andamento dei nuovi positivi. Alcune di queste storie sono già state raccontate dal nostro giornale. Altre si sono aggiunte in questi giorni. Le abbiamo messe insieme per creare un coro di "voci di speranza" in questo stralunato Natale 2020.

Ne sono nate sei pagine che usciranno sul giornale in edicola domani.