Motorizzazione fra code e disagi

Code interminabili, tempi biblici e aperture al pubblico con il contagocce stanno mettendo a dura prova il servizio alla Motorizzazione civile. Il risultato – e i veronesi lo conoscono bene – sono mesi di attesa anche solo per ottenere l'appuntamento per un collaudo, o una revisione. «Lasciate ogni speranza voi ch'entrate» è quanto si potrebbe scrivere all'ingresso degli uffici di via Apollo, alla Genovesa. Dove, però, qualcosa adesso sembra muoversi. MOLTO PRESTO, probabilmente già a partire dalla prima settimana di febbraio, anche l'utenza privata potrà prenotare per via telematica il proprio appuntamento sul Portale dell'Automobilista, nella sezione dedicata alla provincia veronese. Al momento per sbrigare qualsiasi prassi i cittadini sono invece obbligati a mettersi in coda due volte (la prima proprio per riservare l'appuntamento) avendo a disposizione, per l'area veicoli, solo due mattine a settimana, il martedì e il giovedì fino a mezzogiorno. «Con l'informatizzazione della procedura si spera di snellire l'iter e diminuire i tempi di attesa allo sportello. Ovviamente gli utenti dovranno poi presentarsi con tutta la documentazione corretta, informandosi sul sito internet e non allo sportello, altrimenti saranno costretti a tornare». Lo spiega l'ingegner Francesco Baldari, dirigente ad interim della Motorizzazione di Verona che in Veneto coordina anche Vicenza, Padova e Rovigo, tutte province che verranno coinvolte nella sperimentazione. L'ANNUNCIO arriva dopo l'ennesima polemica attorno a un sistema che sembra ormai al collasso. Stavolta la protesta è dovuta alla chiusura lunga, sotto le feste, degli uffici di via Apollo. Alcuni lettori hanno scritto al nostro quotidiano lamentando la sospensione di quasi tutte le attività dal 23 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione di uno sportello che è rimasto aperto per il servizio di informazione e prenotazione degli appuntamenti, «mentre negli scorsi anni gli esami di teoria e pratica si svolgevano anche la vigilia di Natale e del 31 dicembre», sottolinea nella sua lettera il titolare di un'autoscuola. «Gli uffici sono rimasti aperti al pubblico che aveva bisogno di informazioni, o di un appuntamento. Per il resto abbiamo riprogrammato le attività», spiega Baldari. Più che la pausa natalizia, in questo frangente la causa è l'assenza di personale, ridotto all'osso. Una situazione che dura da tempo. «L'organico di base conterebbe 70 persone, invece siamo 38», commenta il dirigente. I PENSIONAMENTI e i pochi concorsi attraverso cui assumere rinforzi bloccano il turnover, «perciò», evidenzia Baldari, «per ottimizzare ci concentriamo sui servizi che diamo “in esclusiva”. I nostri funzionari sono anche esaminatori e tecnici per collaudi, dunque vengono indirizzati principalmente a quelle attività. Tutte le altre sono identiche a quelle che possono fornire anche le autoscuole e le agenzie di pratiche auto. Si potrebbe fare meglio, certo, però l'organizzazione sconta il difetto di avere poche risorse umane a disposizione. Se i funzionari non facessero sedute d'esame anche il pomeriggio», in questo caso in conto privato alle autoscuole, «al mattino dovrei tenere chiusi tutti gli sportelli». •

Laura Perina