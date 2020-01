«Io non so quali drammatiche conseguenze avrà il “mio“ Paese per l’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, ma so che da 9 anni la Siria è teatro di una catastrofe umanitaria di dimensioni inimmaginabili. Sono morte centinaia di migliaia di persone e continua il massacro di bambini e innocenti: è una terra martoriata da una guerra che non finisce mai. Ripeto, è pericoloso per la mia posizione fare un’analisi politica di quanto è successo in Iraq e non so cosa accadrà dopo questo raid americano ma so di sicuro so che, in tutto il Medio Oriente, la pace è ancora un’utopia».

Il cardinale Mario Zenari, veronese di Rosegaferro, 74 anni, da 11 nunzio apostolico in Siria, divenuta oramai la «sua» terra tanto da non averla mai voluta abbandonare per mettersi in sicurezza - anzi, in questi giorni di impegni a Verona, conta le ore per tornare in fretta nella suo inferno di Damasco - non ha dubbi: «Laggiù è una pandemia, una catastrofe, la gente vive nella paura, sotto alle bombe, sotto i proiettili dei mortai, sotto gli attacchi aerei, ora c’è questa nuova miccia accesa in Iraq, a Bagdad, sì, la situazione è drammatica».

Il presidente Trump, dopo l’assedio all’ambasciata Usa, ha deciso di eliminare Soleimani. I venti di guerra in tutto il Medio Oriente soffiano forte. C’è chi sta con il tycoon e chi giura vendetta. E la sua Siria è in mezzo.

La questione è che la Siria si trova, una volta di più, nell’occhio di un ciclone che da troppi anni imperversa in quella parte di mondo devastata da continui conflitti.

I Paesi che si trovano lì si fanno la guerra in casa di altri per Procura e, a pagare, sono sempre i più deboli. Che significa, cardinale?

Che le super potenze non si combattono direttamente, ma vanno a scontrarsi in terra altrui. Il risultato è che la situazione, parlo per la mia Siria di cui sono nunzio dal 2008, si è in tutti questi anni talmente ingarbugliata, con l’arrivo di sempre nuovi protagonisti, che diventa difficile sperare nel ritorno della pace, almeno in tempi rapidi. E’ un terreno di scontro molto affollato. Insomma, è una grande polveriera e di sicuro la morte di Soleimani non può che esacerbare gli animi e accendere nuove scintille.

Teme una nuova stagione di attentati?

Non lo so, in questo momento ogni giudizio è azzardato. Ripeto, parlo per casa mia: sulla Siria si confrontano diverse potenze mondiali che, mi piace usare questa espressione, si fanno guerra per procura. Lo ha ribadito un inviato speciale dell’Onu: “a Damasco operano cinque tra gli eserciti più agguerriti del mondo“ . Il conflitto è esteso, va oltre i confini e l’eco funesta arriva fino in Europa. Tutto il medio Oriente è preso nel vortice di questo ciclone e gli effetti colpiscono come un domino. Adesso che c’è stato il raid americano, per fortuna le coscienze si destano...

Intende dire che della tragedia siriana, ad esempio, non se ne parla più?

Sì, e questa è l’altra grande disgrazia della Siria: dopo 9 anni di guerra, non è più sentita come una emergenza, un dramma da raccontare, su cui sollecitare l’opinione pubblica. I numeri però dicono tutto il male che la mia gente vive: le Nazioni Unite hanno dichiarato che solo in dicembre gli sfollati sono stati 284mila, a cui vanno aggiunti i 400mila da aprile a fine agosto. Il totale è di oltre 600mila anime in condizioni al limite della sopravvivenza, costrette a fuggire nel freddo, sotto le bombe e il fuoco incrociato. Nessuno ne parla più, sono dimenticati, come la gente dello Yemen. La situazione in generale era molto tesa prima, ora lo sarà ancora di più.

La sua speranza?

Che nei miei cieli bombardati, affollati di aerei militari, di missili e di morte, possa tornare la pace, quella annunciata dagli angeli per la nascita di Gesù nel Gloria in excelsis Deo. Tutto il mondo cristiano prega perchè lì, in quelle terre sante, risuoni l’annuncio e si smetta di uccidere. •

