«Ci sono quasi 8 milioni di euro destinati al Veneto per interventi dedicati alla mobilità sostenibile. È un sostegno importante per il territorio, con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti green e di migliorare, anche con questo intervento, la qualità dell’aria e la vita delle persone». Lo afferma Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento, in merito al provvedimento del Ministero dell’Ambiente volto a incentivare la mobilità sostenibile che prevede, su tutto il territorio nazionale, 164 milioni di euro cofinanziati da Mattm ed Enti Locali, di cui 77 stanziati dal Ministero dell’Ambiente per città o raggruppamenti di Comuni con più di 100mila abitanti.

«Per quanto riguarda il Veneto - prosegue D’Incà - la cifra stanziata dal Ministero dell’Ambiente è di 7 milioni 846mila. Nello specifico: a Padova 990mila euro, a Vicenza 1 milione, a Verona 1 milione, a Venezia 1 milione, a Mira 924mila euro, a Bassano del Grappa 999mila euro, alla Città Metropolitana di Venezia 936mila euro e 995mila euro alla Provincia di Belluno. Il 10,2% dello stanziamento del Ministero è quindi destinato al Veneto».

«In questo modo - osserva D’Incà - si promuovono e si finanziano le buone pratiche puntando alla mobilità casa-scuola e casa-lavoro, come l’uso della biciletta, il bike sharing, ma anche il car pooling e la mobilità elettrica collettiva. Queste iniziative rientrano nel piano degli interventi del ’Green New Deal’, un obiettivo che questo Governo si è posto fin dal suo primo giorno di insediamento e che nascono per migliorare la qualità dell’aria e la riduzione delle emissioni inquinanti: è un’altra azione importante a difesa dell’ambiente. Ringrazio il Ministro Sergio Costa che, assieme al Governo, - conclude - porta avanti con decisione questa importantissima sfida».