Pasqua e Pasquetta con il sole (ma con temperature più basse)

Pasqua e Pasquetta «fresca» in Veneto e in provincia di Verona ma con il tempo soleggiato, dopo che venerdì e sabato è attesa la pioggia.

Sono le previsioni del tempo dell'Arpav, agenzia regionale per la protezione ambientale.

Dopo uno dei mesi di marzo più freddi e secchi di sempre, queste giornate hanno avuto temperature medie superiori di 6-8°C alla media del periodo. Dopo le pioggie (sparse) di venerdì e sanato, per Pasqua e Pasquetta il tempo sarà di nuovo in prevalenza soleggiato ma con temperature in marcato calo.

«Probabile cambio di scenario da lunedì sera», annuncia l'Arpav, «per l’avvicinarsi di una perturbazione fredda in transito nella successiva giornata di martedì 6».