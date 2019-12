Si svolgeranno mercoledì 18 dicembre alle 15, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, a Ponte Crencano, i funerali di Giuseppe Brugnoli, il giornalista veronese, direttore de L'Arena al 1982 al 1993 e de Il Giornale di Vicenza, dal 1975 al 1982, scomparso sabato, all'età di 89 anni.

Esordi giornalistici come collaboratore del settimanale diocesano Verona Fedele nel 1948, quindi assunto al Giornale di Vicenza e poi a L'Arena come capocronista, Brugnoli è stato tra l'altro presidente dell'Ucsi Veneto (Unione cattolica stampa italiana) per vent'anni e vicepresidente nazionale. Impegnato nella formazione professionale dei giornalisti, è stato cofondatore e docente all'Istituto Rezzara di Vicenza. Quindi nella commissione di premi letterari e giornalistici, oltre che socio di prestigiose istituzioni culturali veronesi come l'Accademia Cignaroli, l'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, oltre che nel consiglio di amministrazione della Fondazione Arena e nella commissione dell'Estate Teatrale Veronese. Fino a qualche anno fa era stato docente all'Università dell'Educazione permanente, per trent'anni, a Verona. Nel 1998 era stato candidato sindaco nel Comune di Verona, per il centrosinistra, ed è stato consigliere comunale dal 1998 al 2002. Dal 1994 al '95 è stato anche direttore de La Cronaca.

Brugnoli, la cui scomparsa è un grave lutto per il giornalismo italiano, lascia la moglie Adriana, quattro figli e numerosi nipoti.

Enrico Giardini