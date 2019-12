A Natale la solidarietà non va in vacanza. Saranno aperta come gli altri giorni le mense per i poveri, quelle di San Bernardino, della Fraternità francescana di Betania in via Barana e quella della Casa di Carità San Vincenzo. Pasti caldi alle persone senzatetto saranno distribuiti come sempre nelle ore serali dai volontari della Ronda della Carità mentre resteranno attivi tutti i luoghi d’accoglienza per le persone indigenti e senza casa come il rifugio Il Samaritano.

Sempre vicini alle famiglie in difficoltà, poi, i gruppi del volontariato vincenziano attivi nelle parrocchie, con la distribuzione di generi di prima necessità e altri aiuti per far fronte alle necessità della vita quotidiana. Sono sette le strutture che garantiscono un pasto a chi è in difficoltà. Si tratta del Convento del Barana in via Colonnello Fincato 35/b, del Convento dei Frati minori di via San Bernardino in via Saffi 8/a, la Casa di Carità San Vincenzo in via Prato Santo 15/b, i Padri Filippini in via Filippini 16, la Ronda della Carità (con l’ex Rifugio 1 in viale del Lavoro davanti alla fiera e del Rifugio 2 in via Campo Marzo 33, l’associazione Casa Nostra in via San Zeno in Monte 23 e l’associazione Amici di Paolo Favale in viale Colombo 2.

Il giorno di Natale si rinnova anche la tradizione, iniziata nel lontano 1948, di offrire un pranzo alle persone indigenti all’Istituto Seghetti di piazza Cittadella a Natale. Una trentina di volontari, tra studenti, genitori e docenti, si daranno da fare in cucina e in sala per servire il pranzo conviviale di mezzogiorno. Sono attesi circa 200 ospiti a cui verranno offerti risotto con carne di pollo, tacchino e manzo, un secondo di carne, pollo e manzo, verdure miste, dolce e frutta. Quest’anno non ci sarà invece la tradizionale visita del vescovo agli ospiti del pranzo natalizio alle Seghetti, in quanto monsignor Giuseppe Zenti è ancora convalescente dopo la caduta che gli ha causato la frattura di un ginocchio.

Infine, sempre a Natale, alle 12.30, Fevoss offre nel centro di Santa Toscana, in via Santa Toscana 9, a Porta Vescovo, il pranzo della solidarietà, preparato dai cuochi provenienti dal carcere di Montorio e formati dalla scuola alberghiera; il servizio in sala è sostenuto dai volontari. Il menu è tipico veronese: «paparele» in brodo, bollito con «pearà», verdure, pandoro, caffè. Alle 15 ci sarà uno spettacolo di musica e canzoni natalizie. Per prenotare 348.0002282 o 045. 800 2511.