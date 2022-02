Medicinali in aiuto di 20mila bisognosi: Verona ha donato un terzo di tutto il Veneto

Aiuteranno 20 mila bisognosi su tutto il territorio, assistiti dai 21 enti socio assistenziali a cui sono stati consegnati i 12.900 medicinali donati dai veronesi durante la Giornata di Raccolta del Farmaco 2022. Dall’8 al 14 febbraio, ben 154 farmacie hanno partecipato all’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus in collaborazione con Federfarma e Assofarm. E i veronesi hanno donato medicinali per un valore di 105 mila euro, un terzo dei farmaci raccolti in tutto il Veneto.

Alla cerimonia di consegna dei farmaci, che si è svolta oggi in piazza Bra, era presente il sindaco Federico Sboarina insieme a Matteo Vanzan coordinatore per il Veneto del Banco Farmaceutico onlus ed Elena Vecchioni presidente di Federfarma Verona. Così come i rappresentanti degli enti che hanno collaborato alla realizzazione della Giornata, tra cui il presidente Agec Maurizio Ascione Ciccarelli. A ricevere i farmaci don Matteo Simonelli della Caritas Unità Pastorale San Martino Buon Albergo e Paolo Costa volontario Medici per la Pace ODV (in rappresentanza di tutti gli enti beneficiari).

“Purtroppo", ha detto Sboarina, "anche a causa dell’emergenza economica che stiamo vivendo, sempre più famiglie sono in difficoltà e non riescono a comprare nemmeno i beni essenziali, come i farmaci”. “Anche quest'anno nonostante la pandemia siamo riusciti ad organizzare e portare a termine l'iniziativa grazie a un grande lavoro di squadra che, fino a qualche settimana fa, era impensabile a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal Covid", ha spiegato Vanzan, aggiungendo che "Verona è la quinta città d’Italia in termini di adesione delle farmacie”. “Sono fiera delle farmacie veronesi che con i loro collaboratori hanno partecipato a questo grande gesto di carità insieme ai volontari, in particolar modo gli Alpini, che hanno invitato la popolazione a donare", ha concluso Vecchioni.