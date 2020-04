Parla con me. L'Onlus veronese Medici per la pace, grazie al contributo dell'Unione buddhista italiana, ha attivato uno sportello di supporto telefonico per rispondere ai bisogni generati dalla pandemia in corso.

Parla con me, infatti, offrirà gratuitamente un aiuto di tipo sanitario, psicologico e pratico a tutte le persone che vivono una situazione di disagio a causa del Covid19. La situazione di emergenza che stiamo vivendo ci ha obbligati a cambiare radicalmente le nostre abitudini, ad adottare uno stile di vita diverso, a seguire le indicazioni di sicurezza suggerite.

Grazie a tutto questo, siamo riusciti a ridurre la diffusione del contagio. I provvedimenti richiesti, hanno però causato gravi problemi alle molte persone che già vivevano in situazioni di fragilità, come ad esempio i nostri anziani, che vivono spesso soli e hanno dovuto rinunciare alle visite dei propri cari o alle passeggiate all’aperto.

"Ci siamo resi conto - afferma Fabrizio Abrescia, presidente di Medici per la pace - che molte persone sono in condizioni di reale difficoltà e che spesso si trovano sole, isolate nelle loro case, ad affrontare problematiche particolari. Per questo Medici per la Pace ha aperto uno sportello di supporto a distanza da cui si può ottenere, prima di tutto, un ascolto, che aiuta a superare la condizione di stress e di solitudine e, in caso di necessità, una risposta concreta alle proprie difficoltà".

L’associazione, grazie al sostegno dell’Unione Buddhista Italiana, ha messo in campo la propria decennale esperienza e le proprie risorse professionali per offrire ai più vulnerabili un supporto telefonico gratuito per rispondere a problemi di natura sanitaria, psicologica o di ordine pratico.

Il servizio si avvale di un team di medici, psicologi, infermieri, mediatori culturali e di altre figure professionali in grado di offrire assistenza competente e preparata.

Il numero del servizio è il 3929892992 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 ed il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17.

Medici per la pace è oggi in prima linea nella lotta contro il coronavirus: già all’inizio dell’epidemia ha offerto la propria collaborazione alle attività di screening presso l’Aeroporto Valerio Catullo; continua ad offrire servizi sanitari di emergenza a persone in difficoltà e, nell’ambito di una collaborazione con l’Aulss9 della Regione Veneto, svolge servizi di assistenza a gruppi specifici di malati di Covid-19 sul territorio di Verona e provincia.

Sandro Benedetti