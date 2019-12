«Se l’unica cosa che conta è dare una mano, il regalo più bello che si può fare a qualcuno è dargli la possibilità di dare una mano a qualcun altro». Questo è il credo di Mauro Ferrari, che dal primo gennaio guiderà il Consiglio europeo della ricerca (Erc) e che oggi pomeriggio era all’Università di Verona per parlare di etica della ricerca, nell’ambito di un incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane su iniziativa della professoressa Luigina Mortari.

CHI È. Friulano d’origine, Ferrari si è laureato in matematica all’Università di Padova. Ha poi conseguito il dottorato in ingegneria meccanica a Berkeley e si è laureato in medicina all’Ohio State University. Negli Stati Uniti, dove lavora da quarant’anni, è diventato un riferimento importante per la ricerca sulle nanotecnologie applicate alla medicina. È Affiliate Professor of Pharmaceutics presso l’Università di Washington, Adjunct Professor of Business presso l’Università di St. Thomas e Scientific Advisor allo Houston Methodist Hospital and Research Institute. È anche uno «scienziato imprenditore», in quanto ha fatto nascere diverse aziende, ed ha una grandissima passione per la musica: fa infatti parte della Rhythm & Blues Band. Oltre a cantare, suona il sax baritono e il sax tenore. Dopo quarant’anni negli Stati Uniti, rientrerà in Europa per l’incarico di presidente del Consiglio europeo della ricerca (Erc).

L'ETICA DELLA SCIENZA. Per lui la scienza si regge su tre pilastri: conoscenza, motivazione e amore. Dove l’amore è il più importante. E spiega: «Noi accademici siamo molto a nostro agio a parlare di conoscenza, gli aspetti tecnici ci fanno sentire competenti professionalmente. Iniziamo già ad avere difficoltà quando cominciamo a confrontarci sui principi etici». Ma il livello più difficile da trattare sembra essere proprio quello del terzo pilastro: «Come si fa a guardarsi tra medici, ingegneri e fisici, e parlare d’amore? C’è un imbarazzo pazzesco. Io ho tantissimo timore, ma ugualmente mi sembra cosa etica da fare dire che l’unico principio guida che veramente funziona sono quelle quattro lettere lì». E «quelle quattro lettere lì» sono quelle che compongono la parola «love», amore appunto.

Federica Valbusa