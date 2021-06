Matteo Salvini: «A Verona per vedere ripartire l'Italia»

«Sono a Verona per vedere l’Italia che riparte, ho visto tanti turisti, c’è voglia di tornare alla vita. E quindi nei prossimi giorni via il coprifuoco, si potrà sedersi a mangiare, si potrà tornare alla libertà. È una visita nel segno delle ripartenze a Verona e nel Veneto che sono patrimoni mondiali di arte e cultura».

Lo ha detto a Verona il leader della Lega Matteo Salvini che assisterà all’Arena di Verona al concerto de Il Volo che apre la stagione concertistica.

Matteo Salvini fa tappa a Verona per ascoltare il concerto de Il Volo ma anche per fare il punto con i vertici della Lega sulle imminenti votazioni amministrative che coinvolgeranno proprio la città veneta. «Mi sentirò con il sindaco Sboarina per parlare di futuro, non tanto di alleanze - sottolinea -. Credo che per ben operare il sindaco abbia bisogno di un lasso di tempo lungo, almeno di dieci anni».

Le prossime elezioni «anche qui a Verona saranno un momento di crescita. Qui non siamo solo maggioranza - aggiunge - abbiamo il doppio della maggioranza per governare. La verità è che in questi territori manca un’opposizione».