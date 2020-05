Mare, montagna o lago, si sognano le vacanze: «Lasciateci viaggiare»

Tutti in vacanza. Comunque vada. Senza alcuna paura. Nessun veronese, tra quelli incrociati in piazza Bra in una mattinata di maggio, vuole rinunciare a mare e montagna. E se il presidente del Consiglio non aprirà i confini delle regioni, la scelta cadrà sulle località del Veneto perché, è il mantra di tutti, «la terra veneta è bellissima, dal Garda all’Adriatico, tutta da esplorare». A partire dalla nostra città.

«E infatti andrò alla scoperta della mia Verona», spiega Lucia Gherman, esperta e appassionata d’arte, origini moldave e cuore nella città scaligera, con la mascherina nera è molto chic anche in tempi di Covid-19.

«Certo, se immagino il mare, penso a Campania e Calabria, ma anche le giornate passate qui da noi, magari a Bosco Chiesanuova oppure sul lago, possono essere rilassanti».

Del Garda non vogliono sentir parlare, invece, Laura Bullio, a passeggio con Maurizio Ledri: «Io sono originaria di Garda e se devo pensare alle ferie, immagino il sud Italia o Riccione. Fare il bagno nel Benaco? A patto che sia da Torri in su. Paura del virus? No, speriamo solo ci lascino uscire dal Veneto». Tutti immaginano che le limitazioni attuali vengano soppresse e la stessa sensazione si avverte sul web. Quando si parla di vacanze in Italia, c’è un «sentiment positivo sui social» (da 4 per cento a 4,3 per cento) rilevato anche dall’Enit, l’Ente nazionale del turismo.

In Rete c’è un incremento della ricerca della parola turismo. Evasione, dunque, specie dopo la quarantena. «Stare in casa è stato pesante», spiega Thanh Fabbri, studente di seconda superiore ai Salesiani. «Vorrei andare in Sardegna, dove ho i miei parenti, e dove il virus non è così presente. All’inizio ero spaventato; ora è tutto più tranquillo». Chi vuole stare più sicuro, rimanda tutto a settembre, come i maturi Luciano Boninsegna e Semilia Bernardi: «Abbiamo una casa in Trentino e vorremmo andarci a fine estate. Il lago? Perfetto per le passeggiate; ci andremo spesso quest’estate».

E se aprissero i confini nazionali? «Resteremmo comunque in Italia: una scelta che vorremmo facessero tutti, in un momento così difficile per il nostro Paese». Matteo, invece, quarantenne giornalista, ha già prenotato in Croazia: «L’ho fatto a dicembre 2019, prima dell’emergenza, ma ora non so cosa succederà». Sanno già dove andare («Al mare e in Trentino») i giovani Matteo e Serena Fianco, in giro con la figlia Ludovica, due anni: «Durissima stare in casa per mesi senza balcone, cortile né giardino. Dobbiamo uscire da Verona».

Scelgono invece il Friuli Marco e Stefania Bianchi, con due figli adolescenti, Matilde ed Edoardo: «Abitiamo a Bassano del Grappa ma abbiamo mia madre, la nonna, qui in città», spiega Marco, tifoso dell’Hellas. «Timori? No, basta rispettare le distanze e le altre norme. E ci si può rilassare comunque». Anche per una sola giornata a settimana.

Come succederà alle sorelle Crina Pop e Carmen Munteanu, di origine rumena: «Per noi badanti questi giorni di maggio sono stati i primi momenti in cui siamo uscite di casa. Le ferie? Con le donne che accudiamo. Magari riusciamo a ritagliarci qualche giornata da sole per andare sul lago».

I GIOVANI

Più volte elogiati dal presidente del Veneto Luca Zaia per il loro comportamento virtuoso durante la quarantena, i giovani sembrano ora anime compresse in attesa del via libera per tornare a vivere appieno, al cento per cento.

«Visto adesso, il lockdown è stato difficile, anche se io cercavo il mare sul terrazzo e mi mettevo in costume a prendere il sole. Ma poi mi è venuto a noia pure quello», confessa la cantante Siria Colella, voce del coro dell’Arena. Origini avellinesi, vive in centro e si è già equipaggiata per l’estate: «Se non ci fanno uscire dal Veneto, vorrei affittare una casa in Valpolicella o sul lago di Garda; basta che ci sia una piscina. Fuori dal Veneto? Vorrei andare in un albergo con spa in Trentino. Paura non ne ho». Poi guarda con gli occhi lucidi l’anfiteatro e sospira: «Speriamo di poterci entrare presto, anche a ranghi ridotti, anche con il pubblico contingentato, pure con il palco al centro e poche persone sui gradoni. L’estate rappresenta per me la stagione dei concerti e non poter andare ad assistere a uno spettacolo “live” è triste. Le dirette dei cantanti sui social? No, dai; la musica dal vivo è un’altra cosa».

A Camila Milare, addetta al marketing, ventenne di origini brasiliane («Ma i miei nonni vengono da Treviso e il mio cognome vero era Mellarè; poi è stato cambiato») mancano di più gli aperitivi con gli amici: «Sì, mi manca anche fare shopping – quello online mi stanca dopo un po’. Per me estate vuol dire soprattutto uscire la sera, fare aperitivo all’aperto e, ovvio, andare al mare». Le sue mete del 2020 sono Calabria o Sardegna («Se ci lasciano uscire dalla regione») oppure Croazia e Grecia («Se posso uscire dall’Italia»). Ma di andare in un hotel non ha paura? «No, credo che le strutture alberghiere siano sicure».

È tranquilla anche B.G., trentenne, professionista in una ditta farmaceutica («Potreste mettere solo le iniziali del mio nome?»). Lei prevede di andare in Perù a fine anno: «Un viaggio a cui tengo molto. Paura del virus? No, non mi sono mai fermata. Nella mia ditta abbiamo lavorato tutti come prima; non c’è stata alcuna quarantena. Anche a me mancano gli aperitivi fuori; non poter incontrare gli amici a fine della giornata. I concerti? Possono aspettare; le vacanze no. Le ferie d’estate le vorrei passare in Puglia, nella seconda casa dei miei genitori. Io per lavoro mi sposto da Verona a Padova e a Milano, e spero proprio che aprano i confini e ci lascino uscire dal Veneto. Ho voglia di vacanze!».

Giulio Brusati