Le previsioni meteo annunciano per domani l’arrivo su Verona di una forte perturbazione, dovuta allo scontrarsi di un fronte freddo con le alte temperature, che potrebbe dare luogo ad eventi anche gravi, quali bombe d’acqua e raffiche di vento.

L’arrivo del maltempo è previsto nelle prime ore del pomeriggio di sabato, dove sono attesi i fenomeni più intensi, per proseguire in serata, nella notte e anche domenica. La Polizia locale invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla situazione meteo prima di uscire da casa, evitando spostamenti nelle ore di allerta.

Comune e Protezione civile hanno già preparato il piano straordinario per gestire eventuali emergenze e criticità sul territorio comunale. Tutti i volontari delle 16 squadre della Protezione civile sono già allertate per essere operative al massimo entro due ore dalla sede centrale al Quadrante Europa. Saranno di appoggio alle squadre di pronto intervento, squadre antispurgo, spazzatrici e personale netturbino. Il numero di emergenza da contattare è lo 045-8078828 per la Protezione civile, per il servizio regionale è attivo il numero verde 800 990 009.

ARPAV. Secondo il rilevamenti meteo di Arpav, la seconda intensa ondata di caldo dell’estate 2019 si sta per concludere per il sopraggiungere di correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Già a partire da oggi, ma soprattutto nel corso del weekend, assisteremo ad un progressivo e radicale cambiamento del tempo che porterà sulla regione frequenti precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, con fenomeni anche intensi, e un marcato calo delle temperature, anche di oltre 10°C, specie domenica. Come per la prima ondata di caldo stagionale, registrata a fine giugno, anche in questa occasione la causa dominante è stata l’anomala espansione su gran parte dell’Europa centro-occidentale del campo di alta pressione di origine nord africana portatore di masse d’aria sub-tropicali molto calde.

A partire da domenica 21 le temperature hanno cominciato a risalire fino a oltre i 34°C in alcune aree interne della pianura veneta e gradualmente nel corso della settimana fino all’apice del caldo, raggiunto giovedì 25, con temperature massime di 37-38°C in molte zone della pianura interna e di 33-34°C lungo il litorale e in alcuni fondovalle montani. Alcuni valori massimi registrati dalle centraline Arpav: 38°C a Conegliano (TV), 37.9°C a Castelnovo Bariano (RO), a 37.8°C a Montagnana (PD), 37.7°C Trecenta (RO), 37.4°C a Cittadella (PD) e a Salizzole (VR) e nell’area costiera, 35.3°C a Eraclea (VE)e 34.8 a Rosolina (RO). Tali valori sono marcatamente superiori alla media del periodo, con scarti anche di oltre 5-7°C in più rispetto ai valori normali attesi per la terza decade di luglio. Anche le temperature minime hanno raggiunto i valori più elevati, intorno ai 23- 25°C in pianura, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26.

QUALITA' DELL'ARIA. Le alte temperature e il tempo stabile e soleggiato hanno mantenuto ieri le concentrazioni di ozono piuttosto elevate su tutto il territorio ma superamenti della soglia di informazione (180 µg/m3 ) si sono registrati solo nella fascia pedemontana e montana della Regione, in particolare a Boscochiesanuova, Asiago, Bassano, Schio e Pieve d’Alpago. Nella giornata di oggi si potranno ancora registrare superamenti della soglia di informazione, anche diffusi, specialmente sul Veneto centro-occidentale, che andranno tuttavia scemando da domani, sabato 27, con l’arrivo dell’instabilità.